شبكة أطباء السودان توثّق 32 حالة اغتصاب خلال أسبوع لفتيات فارّات من الفاشر

قالت «شبكة أطباء السودان»، اليوم الأحد، إن فريقها وثق، استناداً إلى معلومات طبية وميدانية، وقوع 32 حالة اغتصاب مؤكدة خلال أسبوع لفتيات وصلن من مدينة إلى منطقة طويلة.وأوضحت «شبكة أطباء السودان»، وهي اتحاد مستقل للأطباء، أن بعض تلك الاعتداءات وقعت داخل الفاشر عقب اجتياح «قوات الدعم السريع» للمدينة الواقعة في إقليم دارفور، بينما تعرضت أخريات للاعتداء في أثناء محاولتهن الفرار نحو طويلة.وأدانت الشبكة ما وصفته بعمليات الاغتصاب التي يمارسها أفراد من «الدعم السريع» ضد الفاشر والفارات من الحرب، معتبرة أن هذه الانتهاكات تمثل «خرقاً صارخاً» للقانون الدولي الإنساني وترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.