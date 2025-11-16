Advertisement

شبكة أطباء السودان توثّق 32 حالة اغتصاب خلال أسبوع لفتيات فارّات من الفاشر

Lebanon 24
16-11-2025 | 05:25
قالت «شبكة أطباء السودان»، اليوم الأحد، إن فريقها وثق، استناداً إلى معلومات طبية وميدانية، وقوع 32 حالة اغتصاب مؤكدة خلال أسبوع لفتيات وصلن من مدينة الفاشر إلى منطقة طويلة.
وأوضحت «شبكة أطباء السودان»، وهي اتحاد مستقل للأطباء، أن بعض تلك الاعتداءات وقعت داخل الفاشر عقب اجتياح «قوات الدعم السريع» للمدينة الواقعة في إقليم دارفور، بينما تعرضت أخريات للاعتداء في أثناء محاولتهن الفرار نحو طويلة.

وأدانت الشبكة ما وصفته بعمليات الاغتصاب التي يمارسها أفراد من «الدعم السريع» ضد النساء في الفاشر والفارات من الحرب، معتبرة أن هذه الانتهاكات تمثل «خرقاً صارخاً» للقانون الدولي الإنساني وترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وحمّلت «شبكة أطباء السودان»، «قوات الدعم السريع» «المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم»، ودعت إلى فتح تحقيق دولي «عاجل ومستقل»، وتأمين حماية فورية للناجيات والشهود، والسماح للمنظمات الطبية والإنسانية بالوصول الكامل لتقديم الرعاية الطبية والدعم النفسي والقانوني دون قيود.
وسيطرت «قوات الدعم السريع» أواخر الشهر الماضي على مدينة الفاشر بعد أن حاصرتها لمدة 18 شهراً، لتحكم قبضتها على إقليم دارفور المترامي الأطراف في غرب السودان. (الشرق الأوسط)
