Advertisement

عربي-دولي

وزير خارجية إيران: لم نعد نخصب اليورانيوم في أي موقع

Lebanon 24
16-11-2025 | 12:10
A-
A+
Doc-P-1442942-638989171410158106.webp
Doc-P-1442942-638989171410158106.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده لم تعد تخصب اليورانيوم في أي موقع في البلاد، وفقا لما نقلته وكالة أسوشيتد برس
Advertisement

وردا على سؤال لوكالة أسوشيتد برس، قدم وزير الخارجية الإيراني الرد الأكثر مباشرة حتى الآن من الحكومة الإيرانية فيما يتعلق ببرنامجها النووي، في أعقاب قصف إسرائيل والولايات المتحدة لمواقع التخصيب في يونيو الماضي.

وأضاف: "ليس هناك تخصيب نووي غير معلن في إيران. تخضع جميع منشآتنا لضمانات ومراقبة" من الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وتابع: "ليس هناك أي تخصيب حاليا نظرا لأن منشآت التخصيب لدينا تعرضت للهجوم.

ولدى سؤاله عما يتعين على إيران فعله لمواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة وغيرها من الأطراف، قال عراقجي إن رسالة إيران بشأن برنامجها النووي مازالت "واضحة".
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيراني: حق إيران في تخصيب اليورانيوم غير قابل للتصرف
lebanon 24
16/11/2025 21:54:42 Lebanon 24 Lebanon 24
غروسي: رفع نسبة تخصيب مخزون إيران من اليورانيوم إلى 90% مسألة أسابيع لا أشهر أو سنوات
lebanon 24
16/11/2025 21:54:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية البريطانية: إيران لم تقدم أي ضمانات بخصوص برنامجها النووي
lebanon 24
16/11/2025 21:54:42 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران: لم نعد ملزمين بـ"القيود" المرتبطة على برنامجنا النووي
lebanon 24
16/11/2025 21:54:42 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وزير الخارجية الإيراني

الوكالة الدولية للطاقة

الولايات المتحدة

الوكالة الدولية

وزير الخارجية

عباس عراقجي

الإيرانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:15 | 2025-11-16
14:14 | 2025-11-16
13:43 | 2025-11-16
13:26 | 2025-11-16
13:17 | 2025-11-16
13:14 | 2025-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24