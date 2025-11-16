18
وزير خارجية إيران: لم نعد نخصب اليورانيوم في أي موقع
16-11-2025
قال
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
إن بلاده لم تعد تخصب اليورانيوم في أي موقع في البلاد، وفقا لما نقلته وكالة أسوشيتد برس
وردا على سؤال لوكالة أسوشيتد برس، قدم
وزير الخارجية
الإيراني
الرد الأكثر مباشرة حتى الآن من الحكومة
الإيرانية
فيما يتعلق ببرنامجها
النووي
، في أعقاب قصف
إسرائيل
والولايات المتحدة لمواقع التخصيب في يونيو الماضي.
وأضاف: "ليس هناك تخصيب نووي غير معلن في
إيران
. تخضع جميع منشآتنا لضمانات ومراقبة" من
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
".
وتابع: "ليس هناك أي تخصيب حاليا نظرا لأن منشآت التخصيب لدينا تعرضت للهجوم.
ولدى سؤاله عما يتعين على إيران فعله لمواصلة المفاوضات مع
الولايات المتحدة
وغيرها من الأطراف، قال عراقجي إن رسالة إيران بشأن برنامجها النووي مازالت "واضحة".
