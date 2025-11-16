وزير خارجية إيران: لم نعد نخصب اليورانيوم في أي موقع

Advertisement

قال إن بلاده لم تعد تخصب اليورانيوم في أي موقع في البلاد، وفقا لما نقلته وكالة أسوشيتد برسوردا على سؤال لوكالة أسوشيتد برس، قدم الرد الأكثر مباشرة حتى الآن من الحكومة فيما يتعلق ببرنامجها ، في أعقاب قصف والولايات المتحدة لمواقع التخصيب في يونيو الماضي.وأضاف: "ليس هناك تخصيب نووي غير معلن في . تخضع جميع منشآتنا لضمانات ومراقبة" من ".وتابع: "ليس هناك أي تخصيب حاليا نظرا لأن منشآت التخصيب لدينا تعرضت للهجوم.ولدى سؤاله عما يتعين على إيران فعله لمواصلة المفاوضات مع وغيرها من الأطراف، قال عراقجي إن رسالة إيران بشأن برنامجها النووي مازالت "واضحة".