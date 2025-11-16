Advertisement

للسيطرة على مناطق بغزة خلف الخط الأصفر... إسرائيل تلوّح بهجوم واسع

Lebanon 24
16-11-2025 | 13:09
أكد رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال الانتقال السريع إلى هجوم واسع النطاق للسيطرة على مناطق إضافية داخل قطاع غزة، تقع على الجانب الآخر من الخط الأصفر الذي يشكل خط تطويق وتحكم، وفق ما صرّح خلال حالة تأهب أجراها في فرقة غزة.
وأوضح زامير أن "الجيش يعمل في ظل واقع متغير ويواجه تحديات متعددة المجالات"، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية "تسيطر حالياً على أكثر من 50% من مساحة قطاع غزة دون السيطرة على السكان".

كما أضاف أن الخط الأصفر يمثل "خط تطويق وتحكم"، مؤكداً استمرار العمل على منع حركة حماس من إعادة تعزيز قوتها من خلال السيطرة على المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش وبوابات القطاع.
وأشار رئيس الأركان إلى أنه "بالتوازي مع العملية العسكرية الحالية، وإذا لزم الأمر، علينا الاستعداد للانتقال سريعاً إلى هجوم واسع لاحتلال مناطق في قطاع غزة من الجانب الآخر للخط الأصفر.

كذلك ولفت إلى أن القوات الإسرائيلية تواصل العمل على طول الخط الأصفر لـ"تطهير المنطقة والقضاء على جيوب العدو".

وختم زامير بالتأكيد على أن القيادة الجنوبية ستواصل العمل "بعزم لتحقيق مهمة تدمير الإرهابيين والبنية التحتية تحت الأرض، مع الحفاظ على أمن القوات بشكل وثيق".
كانت القوات الإسرائيلية نفذت، صباح اليوم الأحد، عمليات قصف وإطلاق نار ونسف لمنازل مواطنين فلسطينيين جنوب قطاع غزة.

غارات جوية إسرائيلية
وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) بأن "طائرات إسرائيلية شنت غارات جوية إسرائيلية جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوب القطاع" ، مشيرة إلى وقوع قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية شرق خان يونس.

وأوضحت أن "آليات أطلقت نيرانا مكثفة شمال شرقي رفح جنوب القطاع"، لافتة إلى أن "الجيش نفذ عملية نسف ضخمة شمال مدينة رفح، بالتزامن مع قصف مدفعي غرب المدينة".

وقالت الوكالة إن "آليات إسرائيلية أطلقت نيرانا مكثفة باتجاه خيام النازحين في مواصي رفح".
