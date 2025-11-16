18
كم عدد اللاجئين السودانيين الذين استقبلتهم تشاد؟
Lebanon 24
16-11-2025
|
15:13
A-
A+
أعلن وزير الخارجية
التشادي
عبد الله
صابر فاضل، خلال
مؤتمر صحفي
مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في
القاهرة
، أن بلاده استقبلت نحو 1.6 مليون لاجئ
سوداني
فرّوا من الصراع المستمر في
السودان
منذ نيسان 2023.
وأكد فاضل أن تشاد ومصر تقدمان مساعدات كبيرة للاجئين، مشيراً إلى دعم بلاده لكل المبادرات الدولية والإقليمية المتعلقة بالسودان، بما في ذلك جهود الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وتشهد السودان منذ 15 نيسان 2023 صراعًا مسلحًا بين
قوات الدعم السريع
بقيادة محمد حمدان دقلو والجيش النظامي. وقد شهدت العاصمة الخرطوم تحريرها بالكامل في آذار الماضي، فيما كثف المتمردون عملياتهم في جنوب وغرب السودان.
كما أعلنت قوات الدعم السريع في تشرين الأول الماضي سيطرتها على مقر الفرقة السادسة للمشاة في الفاشر، بعد عام ونصف من القتال، وأسفر ذلك عن ارتفاع عدد القتلى في المدينة إلى 2200 شخص وفقًا للحكومة الإقليمية. (روسيا اليوم)
