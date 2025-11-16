كم عدد اللاجئين السودانيين الذين استقبلتهم تشاد؟

Advertisement

التشادي صابر فاضل، خلال مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في ، أن بلاده استقبلت نحو 1.6 مليون لاجئ فرّوا من الصراع المستمر في منذ نيسان 2023.وأكد فاضل أن تشاد ومصر تقدمان مساعدات كبيرة للاجئين، مشيراً إلى دعم بلاده لكل المبادرات الدولية والإقليمية المتعلقة بالسودان، بما في ذلك جهود الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وتشهد السودان منذ 15 نيسان 2023 صراعًا مسلحًا بين بقيادة محمد حمدان دقلو والجيش النظامي. وقد شهدت العاصمة الخرطوم تحريرها بالكامل في آذار الماضي، فيما كثف المتمردون عملياتهم في جنوب وغرب السودان.كما أعلنت قوات الدعم السريع في تشرين الأول الماضي سيطرتها على مقر الفرقة السادسة للمشاة في الفاشر، بعد عام ونصف من القتال، وأسفر ذلك عن ارتفاع عدد القتلى في المدينة إلى 2200 شخص وفقًا للحكومة الإقليمية. (روسيا اليوم)