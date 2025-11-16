Advertisement

عربي-دولي

عنف جنسي واعتداءات.. مسؤول أممي يتحدث عن الوضع في الفاشر

Lebanon 24
16-11-2025 | 15:14
قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، في تصريحات خاصة للعربية/الحدث، إن أهالي مدينة الفاشر فرّوا هرباً من العنف والانتهاكات التي تشهدها المنطقة.
وأوضح فليتشر أن فريقاً أممياً زار مناطق طويلة وقرنة في السودان للاطلاع على الأوضاع الإنسانية ميدانياً.

كما أضاف أن المدنيين في الفاشر "هربوا من العنف الجنسي والاعتداءات"، مؤكداً أن أحد أفراد الفريق الأممي تعرّض لإصابة خلال الزيارة إلى منطقتي طويلة وقرمة، ما يعكس خطورة الوضع الميداني.

النساء استُخدمن كأداة للحرب
وأشار فليتشر إلى أن الصورة في الفاشر لا تزال غير واضحة بسبب استمرار التوترات، لافتاً إلى أن الناجين الذين قابلهم الفريق تحدثوا عن أهوال ما شهدوه من اعتداءات وانتهاكات خلال الفترة الماضية.

وأكد المسؤول الأممي أن النساء استُخدمن كأداة للحرب في السودان، محذراً من تفاقم الوضع الإنساني إذا استمرت الاعتداءات بحق المدنيين دون توقف.

وكانت شبكة أطباء السودان قد اعلنت اليوم الأحد، تسجيل 32 حالة اغتصاب مؤكدة خلال أسبوع لفتيات من مدينة الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور غربي البلاد، وصلن إلى طويلة.

وقالت الشبكة في بيان على حسابها في فيسبوك، إن فريقها وثق "استناداً إلى معلومات طبية وميدانية موثوقة، وقوع 32 حالة اغتصاب مؤكدة خلال أسبوع لفتيات من مدينة الفاشر وصلن إلى منطقة طويلة، جرى بعضها داخل الفاشر عقب اجتياح قوات الدعم السريع للمدينة، فيما تعرّضت أخريات للاعتداء أثناء محاولتهن الفرار إلى طويلة".
