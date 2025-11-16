عنف جنسي واعتداءات.. مسؤول أممي يتحدث عن الوضع في الفاشر

Advertisement

قال وكيل للشؤون الإنسانية، ، في تصريحات خاصة للعربية/الحدث، إن أهالي مدينة فرّوا هرباً من العنف والانتهاكات التي تشهدها المنطقة.وأوضح فليتشر أن فريقاً أممياً زار مناطق طويلة وقرنة في للاطلاع على الأوضاع الإنسانية ميدانياً.كما أضاف أن المدنيين في الفاشر "هربوا من العنف الجنسي والاعتداءات"، مؤكداً أن أحد أفراد تعرّض لإصابة خلال الزيارة إلى منطقتي طويلة وقرمة، ما يعكس خطورة الوضع الميداني.النساء استُخدمن كأداة للحربوأشار فليتشر إلى أن الصورة في الفاشر لا تزال غير واضحة بسبب استمرار التوترات، لافتاً إلى أن الناجين الذين قابلهم الفريق تحدثوا عن أهوال ما شهدوه من اعتداءات وانتهاكات خلال الفترة الماضية.وأكد المسؤول الأممي أن النساء استُخدمن كأداة للحرب في السودان، محذراً من تفاقم الوضع الإنساني إذا استمرت الاعتداءات بحق المدنيين دون توقف.وكانت شبكة أطباء السودان قد اعلنت اليوم الأحد، تسجيل 32 حالة اغتصاب مؤكدة خلال أسبوع لفتيات من مدينة الفاشر، مركز غربي البلاد، وصلن إلى طويلة.وقالت الشبكة في بيان على حسابها في ، إن فريقها وثق "استناداً إلى معلومات طبية وميدانية موثوقة، وقوع 32 حالة اغتصاب مؤكدة خلال أسبوع لفتيات من مدينة الفاشر وصلن إلى منطقة طويلة، جرى بعضها داخل الفاشر عقب اجتياح للمدينة، فيما تعرّضت أخريات للاعتداء أثناء محاولتهن الفرار إلى طويلة".