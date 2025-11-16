18
عربي-دولي
صورة لـ بشار الأسد داخل مبنى حكومي تُثير احتجاجات في حلب… ما القصة؟
Lebanon 24
16-11-2025
|
15:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثارت صورة لرئيس النظام السابق
بشار الأسد
داخل أحد المباني الحكومية في حلب غضبًا واسعًا بين السكان، خاصة معلمو
الشمال
السوري الذين نفّذوا وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية للمطالبة بحقوقهم وتحسين رواتبهم وتثبيت المعلمين.
ورفض المحتجون وجود أي رموز أو آثار للنظام السابق داخل المؤسسات الحكومية، معتبرين ظهور الصورة "استفزازًا" و"تجاوزًا" للمرحلة الجديدة في إدارة المنطقة بعد سقوط النظام.
وقد أثار الحادث استنكار صحافيين وناشطين، الذين دعوا إلى محاسبة الموظفين المسؤولين عن عدم إزالة الصور، رغم مرور 11 شهرًا على فرار
الأسد
إلى
روسيا
وسقوط نظامه.
تأتي هذه الاحتجاجات قبل نحو شهر من الذكرى الأولى للإطاحة بنظام بشار الأسد. (التلفزيون العربي)
