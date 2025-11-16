Advertisement

صورة لـ بشار الأسد داخل مبنى حكومي تُثير احتجاجات في حلب… ما القصة؟

16-11-2025 | 15:25
أثارت صورة لرئيس النظام السابق بشار الأسد داخل أحد المباني الحكومية في حلب غضبًا واسعًا بين السكان، خاصة معلمو الشمال السوري الذين نفّذوا وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية للمطالبة بحقوقهم وتحسين رواتبهم وتثبيت المعلمين.
ورفض المحتجون وجود أي رموز أو آثار للنظام السابق داخل المؤسسات الحكومية، معتبرين ظهور الصورة "استفزازًا" و"تجاوزًا" للمرحلة الجديدة في إدارة المنطقة بعد سقوط النظام.

وقد أثار الحادث استنكار صحافيين وناشطين، الذين دعوا إلى محاسبة الموظفين المسؤولين عن عدم إزالة الصور، رغم مرور 11 شهرًا على فرار الأسد إلى روسيا وسقوط نظامه.

تأتي هذه الاحتجاجات قبل نحو شهر من الذكرى الأولى للإطاحة بنظام بشار الأسد. (التلفزيون العربي)
التلفزيون العربي

نظام بشار الأسد

مديرية ال

الشمال

روسيا

الأسد

دارت

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24