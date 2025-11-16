صورة لـ بشار الأسد داخل مبنى حكومي تُثير احتجاجات في حلب… ما القصة؟

Advertisement

أثارت صورة لرئيس النظام السابق داخل أحد المباني الحكومية في حلب غضبًا واسعًا بين السكان، خاصة معلمو السوري الذين نفّذوا وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية للمطالبة بحقوقهم وتحسين رواتبهم وتثبيت المعلمين.ورفض المحتجون وجود أي رموز أو آثار للنظام السابق داخل المؤسسات الحكومية، معتبرين ظهور الصورة "استفزازًا" و"تجاوزًا" للمرحلة الجديدة في إدارة المنطقة بعد سقوط النظام.وقد أثار الحادث استنكار صحافيين وناشطين، الذين دعوا إلى محاسبة الموظفين المسؤولين عن عدم إزالة الصور، رغم مرور 11 شهرًا على فرار إلى وسقوط نظامه.تأتي هذه الاحتجاجات قبل نحو شهر من الذكرى الأولى للإطاحة بنظام بشار الأسد. (التلفزيون العربي)