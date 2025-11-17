Advertisement

عن امكانية قبول المقترح الأميركي لغزة.. هذا ما كشفه مسؤول إسرائيلي

Lebanon 24
17-11-2025 | 01:35
كشف مسؤول إسرائيلي، أن الطريق أصبح ممهداً للموافقة على المقترح الأميركي لمستقبل غزة قائلا إن فرص حذف عبارة "الطريق إلى الدولة الفلسطينية" من الاقتراح الأميركي ضئيلة، وفق ما نقلته صحيفة "إسرائيل اليوم".
كما أوضح أن القرار الذي تروج له الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي لتطبيق خطة الرئيس دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة ورؤيته لليوم التالي في قطاع غزة من المتوقع أن يتم تمريره الاثنين.

أتى ذلك، عشية تصويت مرتقب في مجلس الأمن الاثنين على مشروع قرار أميركي بشأن غزة يتطرّق إلى إمكان قيام هذه الدولة مستقبلاً.

وبخلاف النسخ السابقة، يتضمّن مشروع القرار الجديد الذي يتبنّى خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لغزة، إشارة إلى دولة فلسطينية محتملة في المستقبل، وهو ما تعارضه الحكومة الإسرائيلية بشدة منذ سنوات.
 
