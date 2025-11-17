عن امكانية قبول المقترح الأميركي لغزة.. هذا ما كشفه مسؤول إسرائيلي

Advertisement

كشف مسؤول إسرائيلي، أن الطريق أصبح ممهداً للموافقة على المقترح الأميركي لمستقبل غزة قائلا إن فرص حذف عبارة "الطريق إلى الدولة " من الاقتراح الأميركي ضئيلة، وفق ما نقلته صحيفة " اليوم".كما أوضح أن القرار الذي تروج له في لتطبيق خطة المكونة من 20 نقطة ورؤيته لليوم التالي في من المتوقع أن يتم تمريره الاثنين.أتى ذلك، عشية تصويت مرتقب في الاثنين على مشروع قرار أميركي بشأن غزة يتطرّق إلى إمكان قيام هذه الدولة مستقبلاً.وبخلاف النسخ السابقة، يتضمّن مشروع القرار الجديد الذي يتبنّى خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي لغزة، إشارة إلى دولة فلسطينية محتملة في ، وهو ما تعارضه الحكومة بشدة منذ سنوات.