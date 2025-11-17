23
في بابنوسة.. الجيش السوداني يقصف مواقع الدعم السريع
Lebanon 24
17-11-2025
|
02:53
احتدمت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي تحاول التقدم نحو مدينة بابنوسة بولاية
غرب كردفان
، وسط
السودان
.
وأفاد مراسل العربية/الحدث بأن المقاتلات الجوية التابعة للجيش شنت ضربات استهدفت الآليات والعتاد العسكري الذي دفعت به
قوات الدعم السريع
إلى محيط المدينة خلال الساعات الماضية.
يما أكدت مصادر خاصة للعربية/الحدث أن مقاتلات الجيش تمكنت من تدمير مدافع (120) ودباباتPTR، ما أسفر عن مقتل عدد من القيادات الميدانية للدعم السريع في منطقة فريع الهبيل جنوب غربي بابنوسة.
تحشيد عسكري مستمر
كما علمت العربية/الحدث أن عمليات التحشيد العسكري من قبل الدعم السريع ما زالت مستمرة في مناطق غبيش والمُجلد والتبون نحو مدينة بابنوسة، بعدما تمكن الجيش أمس من صد هجوم من ثلاثة محاور عسكرية.
وفي ولاية
شمال كردفان
أكدت مصادر العربية/الحدث تضييق الجيش الحصار على مدينة بارا من الاتجاهين الجنوبي والشرقي، حيث تتحصن قوات من الدعم السريع داخل المدينة.
