ليونة إسرائيلية.. اليكم جديد ملف مقاتلي حماس في رفح



Advertisement

كما أشار مصدر فلسطيني أيضاً إلى "أنهم لن يوافقوا على أي مبادرة تجبرهم على الخروج بطريقة ليست من اختيارهم"، وفق ما نقلت هيئة البث . وقال: "لن يوافقوا سوى على الطريقة التي يختارونها لأنفسهم والتي تسمح لهم بالمغادرة بكرامة". وسط خلافات بين وأميركا حول ملف مقاتلي العالقين في رفح جنوب ، أكدت مصادر إسرائيلية اليوم الاثنين أن "المسلحين في شبكة الأنفاق برفح يرفضون الاستسلام".كما أشار مصدر فلسطيني أيضاً إلى "أنهم لن يوافقوا على أي مبادرة تجبرهم على الخروج بطريقة ليست من اختيارهم"، وفق ما نقلت هيئة البث . وقال: "لن يوافقوا سوى على الطريقة التي يختارونها لأنفسهم والتي تسمح لهم بالمغادرة بكرامة".

أتى هذا فيما تضغط لحل ملف المقاتلين المحاصرين حيث سلّم صهر الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، قبل نحو أسبوعين رسالة لإسرائيل بضرورة إطلاق سراحهم دون أسلحة، على أن يُعتبر ذلك جزءاً من نزع السلاح في قطاع غزة.



مرونة أكبر

وربطت الإدارة الأميركية بين حل أزمة مقاتلي حماس وبين التفاهمات الجارية بشأن إبعاد قيادات من الحركة خارج القطاع، ضمن إطار خطة الرئيس الأميركي ، وفق هيئة البث.



وقالت مصادر مطلعة إن واشنطن تضغط على إسرائيل للموافقة على مقترح الوسطاء بمنح المقاتلين ممرا آمنا للخروج من المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش داخل الخط الأصفر رغم الاعتراض الرسمي الإسرائيلي.

كما أضافت المصادر أنه لم يُسجّل حتى الآن أي تقدّم في معالجة هذا الملف، وأن ثلاثة جيوب مسلحة تابعة لحماس، ما زالت قائمة داخل المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في مدن رفح وخان يونس (جنوب) وبيت حانون (شمال)، دون أرقام واضحة حول عدد المقاتلين فيها.



فيما أوضحت أن اتصالات بين الأطراف المعنية شملت تعهداً بتحييد الأنفاق في محيط رفح بعد إخراج مقاتلي حماس، ثم إقامة نموذج تجريبي لمدينة غزة بلا حماس في المنطقة، تستوعب السكان غير المرتبطين بالحركة، مع وجود قوة دولية تتولى الإشراف الأمني والإداري بالقطاع، حسب إذاعة "كان" التابعة لهيئة البث.