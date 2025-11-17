في فيتنام.. انهيار أرضي يطمر حافلة ركاب

طمر انهيار أرضي حافلة ركاب على طريق جبلي في ، مما أسفر عن وفاة ستة أشخاص وإصابة 19 آخرين، وذلك في ظل توقعات بهطول مزيد من الأمطار الغزيرة.

وانهارت الصخور على الحافلة في وقت متأخر من أمس الأحد، أثناء سيرها عبر طريق خانه لي في الأراضي بوسط البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.



وحطم الانهيار الأرضي مقدمة الحافلة، مما أدى لحصار عدد من الركاب. وواجه رجال الإنقاذ صعوبة لساعات للوصول إلى موقع الحادث، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في وقوع انهيارات أرضية على جانبي الطريق، مما أدى لإغلاقه. وذكرت وسائل إعلام محلية أن فرق الإنقاذ تمكنت من الوصول للحافلة بعد منتصف الليل.

وكانت الحافلة تقل 32 شخصا من مدينة ، العاصمة المالية لفيتنام، أثناء سيرها من دا لات في الأراضي العليا بوسط فيتنام إلى مدينة نها تراج الساحلية. وتم نقل الركاب المصابين إلى مستشفى قريب، فيما قالت إن هناك جثتين ما زالتا تحت الأنقاض. (روسيا اليوم)