23
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
16
o
زحلة
19
o
بعلبك
4
o
بشري
17
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في فيتنام.. انهيار أرضي يطمر حافلة ركاب
Lebanon 24
17-11-2025
|
04:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
طمر انهيار أرضي حافلة ركاب على طريق جبلي في
فيتنام
، مما أسفر عن وفاة ستة أشخاص وإصابة 19 آخرين، وذلك في ظل توقعات بهطول مزيد من الأمطار الغزيرة.
Advertisement
وانهارت الصخور على الحافلة في وقت متأخر من أمس الأحد، أثناء سيرها عبر طريق خانه لي في الأراضي
العليا
بوسط البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وحطم الانهيار الأرضي مقدمة الحافلة، مما أدى لحصار عدد من الركاب. وواجه رجال الإنقاذ صعوبة لساعات للوصول إلى موقع الحادث، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في وقوع انهيارات أرضية على جانبي الطريق، مما أدى لإغلاقه. وذكرت وسائل إعلام محلية أن فرق الإنقاذ تمكنت من الوصول للحافلة بعد منتصف الليل.
وكانت الحافلة تقل 32 شخصا من مدينة
هو تشي مينه
، العاصمة المالية لفيتنام، أثناء سيرها من دا لات في الأراضي العليا بوسط فيتنام إلى مدينة نها تراج الساحلية. وتم نقل الركاب المصابين إلى مستشفى قريب، فيما قالت
وسائل الإعلام
إن هناك جثتين ما زالتا تحت الأنقاض. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
مأساة جديدة.. انهيار أرضي دفن حافلة في داخلها ركاب
Lebanon 24
مأساة جديدة.. انهيار أرضي دفن حافلة في داخلها ركاب
17/11/2025 14:31:47
17/11/2025 14:31:47
Lebanon 24
Lebanon 24
محافظ السويداء: مجموعة خارجة عن القانون استهدفت حافلة ركاب على طريق دمشق-السويداء
Lebanon 24
محافظ السويداء: مجموعة خارجة عن القانون استهدفت حافلة ركاب على طريق دمشق-السويداء
17/11/2025 14:31:47
17/11/2025 14:31:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل مدني وإصابة آخرين جراء استهداف حافلة ركاب على طريق دمشق السويداء (التلفزيون العربي)
Lebanon 24
مقتل مدني وإصابة آخرين جراء استهداف حافلة ركاب على طريق دمشق السويداء (التلفزيون العربي)
17/11/2025 14:31:47
17/11/2025 14:31:47
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيلان و 6 جرحى في هجوم على حافلة الركاب على طريق دمشق - السويداء (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
قتيلان و 6 جرحى في هجوم على حافلة الركاب على طريق دمشق - السويداء (سكاي نيوز عربية)
17/11/2025 14:31:47
17/11/2025 14:31:47
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
وسائل الإعلام
روسيا اليوم
هو تشي مينه
العليا
روسيا
الغزي
العلي
تابع
قد يعجبك أيضاً
مع تزايد الضغوط الاقتصادية بسبب الحرب في أوكرانيا.. بوتين يوجه ضربة موجعة للروس
Lebanon 24
مع تزايد الضغوط الاقتصادية بسبب الحرب في أوكرانيا.. بوتين يوجه ضربة موجعة للروس
07:00 | 2025-11-17
17/11/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بقرار من دولة أوروبية.. "حاملة طائرات" متطورة بخدمة "الناتو"
Lebanon 24
بقرار من دولة أوروبية.. "حاملة طائرات" متطورة بخدمة "الناتو"
06:56 | 2025-11-17
17/11/2025 06:56:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديدٌ مباشر لإسرائيل... هكذا تزيد إيران إنتاج الصواريخ بمُساعدة هذه الدولة
Lebanon 24
تهديدٌ مباشر لإسرائيل... هكذا تزيد إيران إنتاج الصواريخ بمُساعدة هذه الدولة
06:49 | 2025-11-17
17/11/2025 06:49:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين تتعهد بدعم سوريا في إعادة الإعمار
Lebanon 24
الصين تتعهد بدعم سوريا في إعادة الإعمار
06:25 | 2025-11-17
17/11/2025 06:25:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميع ضحك... فيديو يكشف ما قاله الرئيس السوريّ عن دبلوماسيّ أميركيّ
Lebanon 24
الجميع ضحك... فيديو يكشف ما قاله الرئيس السوريّ عن دبلوماسيّ أميركيّ
06:18 | 2025-11-17
17/11/2025 06:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الهزة الارضية التي ضربت لبنان.. هذا ما أعلنه مركز بحنس
Lebanon 24
بعد الهزة الارضية التي ضربت لبنان.. هذا ما أعلنه مركز بحنس
11:12 | 2025-11-16
16/11/2025 11:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن السرطان في لبنان.. عادة تهدّدكم جميعاً!
Lebanon 24
مفاجأة عن السرطان في لبنان.. عادة تهدّدكم جميعاً!
14:00 | 2025-11-16
16/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. إليكم نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين
Lebanon 24
بالصورة.. إليكم نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين
09:50 | 2025-11-16
16/11/2025 09:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع يتعرض لوعكة صحية
Lebanon 24
وزير الدفاع يتعرض لوعكة صحية
12:03 | 2025-11-16
16/11/2025 12:03:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تل أبيب اتخذت قرارها بشأن "حزب الله".. صحيفة اسرائيلية تكشف
Lebanon 24
تل أبيب اتخذت قرارها بشأن "حزب الله".. صحيفة اسرائيلية تكشف
02:53 | 2025-11-17
17/11/2025 02:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:00 | 2025-11-17
مع تزايد الضغوط الاقتصادية بسبب الحرب في أوكرانيا.. بوتين يوجه ضربة موجعة للروس
06:56 | 2025-11-17
بقرار من دولة أوروبية.. "حاملة طائرات" متطورة بخدمة "الناتو"
06:49 | 2025-11-17
تهديدٌ مباشر لإسرائيل... هكذا تزيد إيران إنتاج الصواريخ بمُساعدة هذه الدولة
06:25 | 2025-11-17
الصين تتعهد بدعم سوريا في إعادة الإعمار
06:18 | 2025-11-17
الجميع ضحك... فيديو يكشف ما قاله الرئيس السوريّ عن دبلوماسيّ أميركيّ
06:13 | 2025-11-17
زيلينسكي وماكرون يوقّعان خطاب نوايا لشراء نحو 100 مقاتلة "رافال" لأوكرانيا
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
17/11/2025 14:31:47
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
17/11/2025 14:31:47
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
17/11/2025 14:31:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24