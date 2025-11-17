بعد سنوات من التوتر.. بولندا تعيد فتح معبرين حدوديين مع بيلاروسيا

Advertisement

أعادت فتح معبري "كوزنيكا" و"بوبرونيكي" على الحدود مع بيلاروسيا، بعد إغلاقهما خلال السنوات الماضية على خلفية أزمة المهاجرين وتدهور العلاقات بين البلدين، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية عن .وأوضحت الوزارة أن القرار جاء بعد "تأمين الحدود" في الشرقي للبلاد، حيث شهدت المنطقة محاولات مكثفة من مهاجرين لعبور الحدود إلى الأراضي البولندية. وكانت وارسو قد أغلقت معبر كوزنيكا في تشرين الثاني 2021 متهمة مينسك بدفع مئات المهاجرين باتجاه الحدود، فيما أغلق معبر بوبرونيكي في شباط 2023 بعد الحكم في بيلاروسيا على الصحفي والناشط البولندي – البيلاروسي أندريه بوتشزوبوت بالسجن.المسؤولون البولنديون أشاروا إلى أن إعادة فتح المعبرين جاءت بعد مشاورات مع السلطات المحلية وأصحاب الأعمال في المناطق الحدودية، الذين طالبوا طويلة باستعادة شريان مباشر مع بيلاروسيا. وكان رئيس الوزراء توسك قد لمح في تشرين الأول إلى أن إعادة ستتم "على أساس تجريبي" وبالتنسيق مع ليتوانيا. (الاناضول)