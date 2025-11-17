Advertisement

بعد سنوات من التوتر.. بولندا تعيد فتح معبرين حدوديين مع بيلاروسيا

Lebanon 24
17-11-2025 | 05:21
Doc-P-1443202-638989789654695584.png
Doc-P-1443202-638989789654695584.png photos 0
أعادت بولندا فتح معبري "كوزنيكا" و"بوبرونيكي" على الحدود مع بيلاروسيا، بعد إغلاقهما خلال السنوات الماضية على خلفية أزمة المهاجرين وتدهور العلاقات بين البلدين، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية عن وزارة الداخلية البولندية.
وأوضحت الوزارة أن القرار جاء بعد "تأمين الحدود" في الشمال الشرقي للبلاد، حيث شهدت المنطقة محاولات مكثفة من مهاجرين لعبور الحدود إلى الأراضي البولندية. وكانت وارسو قد أغلقت معبر كوزنيكا في تشرين الثاني 2021 متهمة مينسك بدفع مئات المهاجرين باتجاه الحدود، فيما أغلق معبر بوبرونيكي في شباط 2023 بعد الحكم في بيلاروسيا على الصحفي والناشط البولندي – البيلاروسي أندريه بوتشزوبوت بالسجن.

المسؤولون البولنديون أشاروا إلى أن إعادة فتح المعبرين جاءت بعد مشاورات مع السلطات المحلية وأصحاب الأعمال في المناطق الحدودية، الذين طالبوا منذ فترة طويلة باستعادة شريان بري مباشر مع بيلاروسيا. وكان رئيس الوزراء دونالد توسك قد لمح في تشرين الأول إلى أن إعادة الفتح ستتم "على أساس تجريبي" وبالتنسيق مع ليتوانيا. (الاناضول)
