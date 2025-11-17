23
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
16
o
زحلة
19
o
بعلبك
4
o
بشري
17
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد سنوات من التوتر.. بولندا تعيد فتح معبرين حدوديين مع بيلاروسيا
Lebanon 24
17-11-2025
|
05:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعادت
بولندا
فتح معبري "كوزنيكا" و"بوبرونيكي" على الحدود مع بيلاروسيا، بعد إغلاقهما خلال السنوات الماضية على خلفية أزمة المهاجرين وتدهور العلاقات بين البلدين، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية عن
وزارة الداخلية
البولندية
.
Advertisement
وأوضحت الوزارة أن القرار جاء بعد "تأمين الحدود" في
الشمال
الشرقي للبلاد، حيث شهدت المنطقة محاولات مكثفة من مهاجرين لعبور الحدود إلى الأراضي البولندية. وكانت وارسو قد أغلقت معبر كوزنيكا في تشرين الثاني 2021 متهمة مينسك بدفع مئات المهاجرين باتجاه الحدود، فيما أغلق معبر بوبرونيكي في شباط 2023 بعد الحكم في بيلاروسيا على الصحفي والناشط البولندي – البيلاروسي أندريه بوتشزوبوت بالسجن.
المسؤولون البولنديون أشاروا إلى أن إعادة فتح المعبرين جاءت بعد مشاورات مع السلطات المحلية وأصحاب الأعمال في المناطق الحدودية، الذين طالبوا
منذ فترة
طويلة باستعادة شريان
بري
مباشر مع بيلاروسيا. وكان رئيس الوزراء
دونالد
توسك قد لمح في تشرين الأول إلى أن إعادة
الفتح
ستتم "على أساس تجريبي" وبالتنسيق مع ليتوانيا. (الاناضول)
مواضيع ذات صلة
الإسعاف الإسرائيلي: قتيلان إثر إطلاق نار على المعبر الحدودي مع الأردن
Lebanon 24
الإسعاف الإسرائيلي: قتيلان إثر إطلاق نار على المعبر الحدودي مع الأردن
17/11/2025 14:32:13
17/11/2025 14:32:13
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء بولندا: رصدنا أعمالا تخريبية على السكك الحديدية بين وارسو ولوبلان قرب الحدود مع بيلاروسيا
Lebanon 24
رئيس وزراء بولندا: رصدنا أعمالا تخريبية على السكك الحديدية بين وارسو ولوبلان قرب الحدود مع بيلاروسيا
17/11/2025 14:32:13
17/11/2025 14:32:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عدم السماح لعدد من المعتمرين اللبنانيين العائدين من السعودية من عبور معبر العريضة الحدودي (فيديو)
Lebanon 24
عدم السماح لعدد من المعتمرين اللبنانيين العائدين من السعودية من عبور معبر العريضة الحدودي (فيديو)
17/11/2025 14:32:13
17/11/2025 14:32:13
Lebanon 24
Lebanon 24
اتفاق غزة ينص على فتح معبر رفح بعد ٧٢ ساعة من إعلان وقف إطلاق النار
Lebanon 24
اتفاق غزة ينص على فتح معبر رفح بعد ٧٢ ساعة من إعلان وقف إطلاق النار
17/11/2025 14:32:13
17/11/2025 14:32:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الداخلية
بعد سنوات
البولندية
سنوات من
منذ فترة
دونالد
ان بري
تابع
قد يعجبك أيضاً
مع تزايد الضغوط الاقتصادية بسبب الحرب في أوكرانيا.. بوتين يوجه ضربة موجعة للروس
Lebanon 24
مع تزايد الضغوط الاقتصادية بسبب الحرب في أوكرانيا.. بوتين يوجه ضربة موجعة للروس
07:00 | 2025-11-17
17/11/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بقرار من دولة أوروبية.. "حاملة طائرات" متطورة بخدمة "الناتو"
Lebanon 24
بقرار من دولة أوروبية.. "حاملة طائرات" متطورة بخدمة "الناتو"
06:56 | 2025-11-17
17/11/2025 06:56:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديدٌ مباشر لإسرائيل... هكذا تزيد إيران إنتاج الصواريخ بمُساعدة هذه الدولة
Lebanon 24
تهديدٌ مباشر لإسرائيل... هكذا تزيد إيران إنتاج الصواريخ بمُساعدة هذه الدولة
06:49 | 2025-11-17
17/11/2025 06:49:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين تتعهد بدعم سوريا في إعادة الإعمار
Lebanon 24
الصين تتعهد بدعم سوريا في إعادة الإعمار
06:25 | 2025-11-17
17/11/2025 06:25:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميع ضحك... فيديو يكشف ما قاله الرئيس السوريّ عن دبلوماسيّ أميركيّ
Lebanon 24
الجميع ضحك... فيديو يكشف ما قاله الرئيس السوريّ عن دبلوماسيّ أميركيّ
06:18 | 2025-11-17
17/11/2025 06:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الهزة الارضية التي ضربت لبنان.. هذا ما أعلنه مركز بحنس
Lebanon 24
بعد الهزة الارضية التي ضربت لبنان.. هذا ما أعلنه مركز بحنس
11:12 | 2025-11-16
16/11/2025 11:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن السرطان في لبنان.. عادة تهدّدكم جميعاً!
Lebanon 24
مفاجأة عن السرطان في لبنان.. عادة تهدّدكم جميعاً!
14:00 | 2025-11-16
16/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. إليكم نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين
Lebanon 24
بالصورة.. إليكم نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين
09:50 | 2025-11-16
16/11/2025 09:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع يتعرض لوعكة صحية
Lebanon 24
وزير الدفاع يتعرض لوعكة صحية
12:03 | 2025-11-16
16/11/2025 12:03:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تل أبيب اتخذت قرارها بشأن "حزب الله".. صحيفة اسرائيلية تكشف
Lebanon 24
تل أبيب اتخذت قرارها بشأن "حزب الله".. صحيفة اسرائيلية تكشف
02:53 | 2025-11-17
17/11/2025 02:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:00 | 2025-11-17
مع تزايد الضغوط الاقتصادية بسبب الحرب في أوكرانيا.. بوتين يوجه ضربة موجعة للروس
06:56 | 2025-11-17
بقرار من دولة أوروبية.. "حاملة طائرات" متطورة بخدمة "الناتو"
06:49 | 2025-11-17
تهديدٌ مباشر لإسرائيل... هكذا تزيد إيران إنتاج الصواريخ بمُساعدة هذه الدولة
06:25 | 2025-11-17
الصين تتعهد بدعم سوريا في إعادة الإعمار
06:18 | 2025-11-17
الجميع ضحك... فيديو يكشف ما قاله الرئيس السوريّ عن دبلوماسيّ أميركيّ
06:13 | 2025-11-17
زيلينسكي وماكرون يوقّعان خطاب نوايا لشراء نحو 100 مقاتلة "رافال" لأوكرانيا
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
17/11/2025 14:32:13
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
17/11/2025 14:32:13
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
17/11/2025 14:32:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24