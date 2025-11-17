Advertisement

عربي-دولي

هل أوروبا جاهزة لمواجهة مسيّرات روسيا؟

Lebanon 24
17-11-2025 | 05:39
A-
A+
Doc-P-1443212-638989800800643896.png
Doc-P-1443212-638989800800643896.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذّر مفوض الدفاع بالاتحاد الأوروبي أندريوس كوبيليوس من أن أوروبا "ليست مستعدة" بعد للتعامل مع هجمات الطائرات الروسية بدون طيار، داعياً إلى دمج القدرات الأوكرانية "المجرَّبة في المعارك" ضمن منظومة الدفاع الأوروبية الأوسع، حسب صحيفة "Hürriyet Daily News" التركية.
Advertisement

كوبيليوس، تساءل عن سبب تأخر الدول الأوروبية في التحرك "لأكثر من عامين" رغم تكرار الاستفزازات بالطائرات المسيّرة فوق بولندا ودول البلطيق ورومانيا، مشدداً على أن "الروس يتعلمون، فهل نتعلم نحن؟".

وبينما يعزّز حلف الناتو دفاعاته على الجناح الشرقي، ويطرح الاتحاد الأوروبي فكرة إنشاء نظام دفاع موحّد ضد المسيّرات، أشار كوبيليوس إلى أن أي منظومة فعّالة لن تكتمل من دون إدماج الجيش الأوكراني الذي يضم نحو 800 ألف جندي، محذّراً من أن تجاهل هذه الخبرة سيكون "خطأ تاريخياً يضعف أوروبا ويضعف أوكرانيا في آن".
مواضيع ذات صلة
روسيا وحربها الهجينة: أوروبا تستعد لمواجهة تهديد غير تقليدي
lebanon 24
17/11/2025 14:32:33 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب "حزب الله": حاضرون وجاهزون لمواجهة أيّ عدوان كبير على لبنان
lebanon 24
17/11/2025 14:32:33 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: أجهزة أمن تابعة لدول الناتو هي من افتعل حوادث المسيرات في أجواء أوروبا
lebanon 24
17/11/2025 14:32:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفرنسي: علينا تجهيز قواتنا المسلحة لمواجهة التحديات الجديدة وليعيش أبناؤنا في أوروبا بأمن وسلام
lebanon 24
17/11/2025 14:32:33 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الأوكرانية

أوكرانيا

الأوروبي

التركية

أوروبي

الناتو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:56 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:25 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2025-11-17
06:56 | 2025-11-17
06:49 | 2025-11-17
06:25 | 2025-11-17
06:18 | 2025-11-17
06:13 | 2025-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24