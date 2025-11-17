هل أوروبا جاهزة لمواجهة مسيّرات روسيا؟

Advertisement

حذّر مفوض الدفاع بالاتحاد أندريوس كوبيليوس من أن "ليست مستعدة" بعد للتعامل مع هجمات الطائرات الروسية بدون طيار، داعياً إلى دمج القدرات "المجرَّبة في المعارك" ضمن منظومة الدفاع الأوروبية الأوسع، حسب صحيفة "Hürriyet Daily News" .كوبيليوس، تساءل عن سبب تأخر الدول الأوروبية في التحرك "لأكثر من عامين" رغم تكرار الاستفزازات بالطائرات المسيّرة فوق بولندا ودول البلطيق ورومانيا، مشدداً على أن " يتعلمون، فهل نتعلم نحن؟".وبينما يعزّز حلف دفاعاته على الجناح الشرقي، ويطرح فكرة إنشاء نظام دفاع موحّد ضد المسيّرات، أشار كوبيليوس إلى أن أي منظومة فعّالة لن تكتمل من دون إدماج الجيش الأوكراني الذي يضم نحو 800 ألف جندي، محذّراً من أن تجاهل هذه الخبرة سيكون "خطأ تاريخياً يضعف أوروبا ويضعف في آن".