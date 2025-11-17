23
عربي-دولي
هل أوروبا جاهزة لمواجهة مسيّرات روسيا?
حذّر مفوض الدفاع بالاتحاد
الأوروبي
أندريوس كوبيليوس من أن
أوروبا
"ليست مستعدة" بعد للتعامل مع هجمات الطائرات الروسية بدون طيار، داعياً إلى دمج القدرات
الأوكرانية
"المجرَّبة في المعارك" ضمن منظومة الدفاع الأوروبية الأوسع، حسب صحيفة "Hürriyet Daily News"
التركية
.
كوبيليوس، تساءل عن سبب تأخر الدول الأوروبية في التحرك "لأكثر من عامين" رغم تكرار الاستفزازات بالطائرات المسيّرة فوق بولندا ودول البلطيق ورومانيا، مشدداً على أن "
الروس
يتعلمون، فهل نتعلم نحن؟".
وبينما يعزّز حلف
الناتو
دفاعاته على الجناح الشرقي، ويطرح
الاتحاد الأوروبي
فكرة إنشاء نظام دفاع موحّد ضد المسيّرات، أشار كوبيليوس إلى أن أي منظومة فعّالة لن تكتمل من دون إدماج الجيش الأوكراني الذي يضم نحو 800 ألف جندي، محذّراً من أن تجاهل هذه الخبرة سيكون "خطأ تاريخياً يضعف أوروبا ويضعف
أوكرانيا
في آن".
