عربي-دولي
بقرار من دولة أوروبية.. "حاملة طائرات" متطورة بخدمة "الناتو"
Lebanon 24
17-11-2025
|
06:56
A-
A+
أعلنت
بريطانيا
وضع حاملة الطائرات المتطورة "إتش إم إس برينس أوف
ويلز
"، التابعة للبحرية الملكية، مع طائراتها المقاتلة من الجيل الخامس، تحت قيادة
حلف شمال الأطلسي
(الناتو)، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة في
أوروبا
.
وفي بيان مشترك صادر عن وزارتي الدفاع والخارجية
البريطانية
، أكدت
لندن
أن مجموعة حاملات الطائرات الضاربة وصلت إلى "القدرة التشغيلية الكاملة" للمرة الأولى، بما يشمل طائرات F-35 المتقدمة، وأصول المراقبة الجوية، وسفن الدعم، في إطار تعزيز قدرة
الناتو
على الردع وحماية الأمن
الأوروبي
.
وذكر البيان أن هذه الخطوة تتماشى مع سياسة بريطانيا القائمة على إعطاء الأولوية لحلف الناتو، كما ورد في مراجعة الدفاع الاستراتيجي، حيث ستعزز الحاملة بشكل كبير من فتك الحلف واستعداده العملياتي.
وهذه هي المرة الأولى التي يمتلك فيها الناتو مجموعة هجومية لحاملة طائرات تحت قيادته المباشرة، مزودة بأحدث مقاتلات الجيل الخامس.
