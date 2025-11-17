بقرار من دولة أوروبية.. "حاملة طائرات" متطورة بخدمة "الناتو"

Advertisement

أعلنت وضع حاملة الطائرات المتطورة "إتش إم إس برينس أوف "، التابعة للبحرية الملكية، مع طائراتها المقاتلة من الجيل الخامس، تحت قيادة (الناتو)، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة في .وفي بيان مشترك صادر عن وزارتي الدفاع والخارجية ، أكدت أن مجموعة حاملات الطائرات الضاربة وصلت إلى "القدرة التشغيلية الكاملة" للمرة الأولى، بما يشمل طائرات F-35 المتقدمة، وأصول المراقبة الجوية، وسفن الدعم، في إطار تعزيز قدرة على الردع وحماية الأمن .وذكر البيان أن هذه الخطوة تتماشى مع سياسة بريطانيا القائمة على إعطاء الأولوية لحلف الناتو، كما ورد في مراجعة الدفاع الاستراتيجي، حيث ستعزز الحاملة بشكل كبير من فتك الحلف واستعداده العملياتي.وهذه هي المرة الأولى التي يمتلك فيها الناتو مجموعة هجومية لحاملة طائرات تحت قيادته المباشرة، مزودة بأحدث مقاتلات الجيل الخامس.