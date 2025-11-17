Advertisement

عربي-دولي

بقرار من دولة أوروبية.. "حاملة طائرات" متطورة بخدمة "الناتو"

Lebanon 24
17-11-2025 | 06:56
A-
A+
Doc-P-1443235-638989847628168826.webp
Doc-P-1443235-638989847628168826.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت بريطانيا وضع حاملة الطائرات المتطورة "إتش إم إس برينس أوف ويلز"، التابعة للبحرية الملكية، مع طائراتها المقاتلة من الجيل الخامس، تحت قيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة في أوروبا.
Advertisement


وفي بيان مشترك صادر عن وزارتي الدفاع والخارجية البريطانية، أكدت لندن أن مجموعة حاملات الطائرات الضاربة وصلت إلى "القدرة التشغيلية الكاملة" للمرة الأولى، بما يشمل طائرات F-35 المتقدمة، وأصول المراقبة الجوية، وسفن الدعم، في إطار تعزيز قدرة الناتو على الردع وحماية الأمن الأوروبي.

وذكر البيان أن هذه الخطوة تتماشى مع سياسة بريطانيا القائمة على إعطاء الأولوية لحلف الناتو، كما ورد في مراجعة الدفاع الاستراتيجي، حيث ستعزز الحاملة بشكل كبير من فتك الحلف واستعداده العملياتي.

وهذه هي المرة الأولى التي يمتلك فيها الناتو مجموعة هجومية لحاملة طائرات تحت قيادته المباشرة، مزودة بأحدث مقاتلات الجيل الخامس.
 
مواضيع ذات صلة
حاملة طائرات صينية جديدة تدخل الخدمة
lebanon 24
17/11/2025 19:43:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مخاوف من "إشتباك جوي".. هل يصطدم "الناتو" مع طائرات روسيا؟
lebanon 24
17/11/2025 19:43:37 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: قرار الاعتراف بدولة فلسطين من قبل فرنسا وبريطانيا ودول أخرى "تاريخي"
lebanon 24
17/11/2025 19:43:37 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تتعهد بالدفاع عن "كل شبر من أراضي الناتو"
lebanon 24
17/11/2025 19:43:37 Lebanon 24 Lebanon 24

حلف شمال الأطلسي

شمال الأطلسي

البريطانية

البريطاني

الأوروبي

الأطلسي

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:05 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:49 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:43 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2025-11-17
11:30 | 2025-11-17
11:05 | 2025-11-17
10:49 | 2025-11-17
10:43 | 2025-11-17
10:34 | 2025-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24