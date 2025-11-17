Advertisement

عربي-دولي

بعد تجريده من كافة ألقابه... شاهدوا أوّل صورة للأمير أندرو

Lebanon 24
17-11-2025 | 08:31
تم رصد الأمير البريطاني السابق أندرو للمرة الأولى منذ تجريده من كافة ألقابه الملكية وإخراجه من مقرّه الرسمي، خلال جولة صباحية على الخيل قرب قلعة وندسور برفقة أحد مرافقيه.
ويُعدّ هذا الظهور الأول علناً لأندرو، بعد قرار الملك تشارلز سحب لقبَي "الأمير" و"دوق يورك" منه وإبعاده عن الحياة الملكية. (ارم نيوز)
 
 
ظهور الأمير السابق أندرو وهو يركب الخيل
