عربي-دولي
غادر إلى واشنطن… محمد بن سلمان يلبّي دعوة الرئيس الأميركي
Lebanon 24
17-11-2025
|
11:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
غادر وليّ
العهد
السعودي
الأمير محمد بن سلمان
بن
عبد العزيز
إلى
الولايات المتحدة
تلبيةً لدعوة رسمية من الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
.
وأفاد الديوان الملكي أنّه "بناء على توجيه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، واستجابة للدعوة المقدمة لولي العهد من الرئيس الأميركي، فقد غادر سموه ـ بحفظ الله ورعايته ـ اليوم الاثنين متوجهاً إلى الولايات المتحدة
الأمريكية
في زيارة عمل رسمية".
وأوضح البيان أن ولي العهد السعودي سيلتقي خلال الزيارة الرئيس الأميركي
دونالد
ترامب
، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة
القضايا
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. (سكاي نيوز)
