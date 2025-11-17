غادر إلى واشنطن… محمد بن سلمان يلبّي دعوة الرئيس الأميركي

Advertisement

وأفاد الديوان الملكي أنّه "بناء على توجيه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، واستجابة للدعوة المقدمة لولي العهد من الرئيس الأميركي، فقد غادر سموه ـ بحفظ الله ورعايته ـ اليوم الاثنين متوجهاً إلى الولايات المتحدة في زيارة عمل رسمية".وأوضح البيان أن ولي العهد السعودي سيلتقي خلال الزيارة الرئيس الأميركي ، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. (سكاي نيوز)