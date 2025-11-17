Advertisement

عربي-دولي

غادر إلى واشنطن… محمد بن سلمان يلبّي دعوة الرئيس الأميركي

Lebanon 24
17-11-2025 | 11:05
غادر وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى الولايات المتحدة تلبيةً لدعوة رسمية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأفاد الديوان الملكي أنّه "بناء على توجيه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، واستجابة للدعوة المقدمة لولي العهد من الرئيس الأميركي، فقد غادر سموه ـ بحفظ الله ورعايته ـ اليوم الاثنين متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة عمل رسمية".


وأوضح البيان أن ولي العهد السعودي سيلتقي خلال الزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. (سكاي نيوز) 
