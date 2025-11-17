Advertisement

عربي-دولي

رئيس كوريا الجنوبية يصل الإمارات

Lebanon 24
17-11-2025 | 12:45
وصل رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونغ إلى دولة الإمارات في زيارة دولة رسمية، وقد رافق الطائرة الرئاسية عند دخولها الأجواء الإماراتية سربٌ من الطائرات العسكرية.
وكان في استقبال الرئيس الكوري لدى وصوله مطار الرئاسة، خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، رئيس بعثة الشرف المرافقة للرئيس الضيف، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين.
