19
o
بيروت
14
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
1
o
بشري
13
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
رئيس كوريا الجنوبية يصل الإمارات
Lebanon 24
17-11-2025
|
12:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصل رئيس
كوريا الجنوبية
لي جيه
ميونغ إلى
دولة الإمارات
في زيارة دولة رسمية، وقد رافق الطائرة الرئاسية عند دخولها الأجواء
الإماراتية
سربٌ من الطائرات العسكرية.
Advertisement
وكان في استقبال الرئيس الكوري لدى وصوله
مطار الرئاسة
،
خلدون
خليفة
المبارك، رئيس
جهاز الشؤون التنفيذية
، رئيس بعثة الشرف المرافقة للرئيس الضيف، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين.
مواضيع ذات صلة
رئيس كوريا الجنوبية: ترامب سيساعد على صنع السلام مع كوريا الشمالية
Lebanon 24
رئيس كوريا الجنوبية: ترامب سيساعد على صنع السلام مع كوريا الشمالية
18/11/2025 02:31:30
18/11/2025 02:31:30
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس كوريا الجنوبية: تغيير سلوك كوريا الشمالية العدواني يتطلب جهودا كبيرة
Lebanon 24
رئيس كوريا الجنوبية: تغيير سلوك كوريا الشمالية العدواني يتطلب جهودا كبيرة
18/11/2025 02:31:30
18/11/2025 02:31:30
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس كوريا الجنوبية: السلام في شبه الجزيرة الكورية مهم للعالم أجمع
Lebanon 24
رئيس كوريا الجنوبية: السلام في شبه الجزيرة الكورية مهم للعالم أجمع
18/11/2025 02:31:30
18/11/2025 02:31:30
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس كوريا الجنوبية: محادثات التجارة مع واشنطن لا تزال متعثّرة
Lebanon 24
رئيس كوريا الجنوبية: محادثات التجارة مع واشنطن لا تزال متعثّرة
18/11/2025 02:31:30
18/11/2025 02:31:30
Lebanon 24
Lebanon 24
جهاز الشؤون التنفيذية
كوريا الجنوبية
دولة الإمارات
مطار الرئاسة
الإماراتية
الإماراتي
الإمارات
لي جيه
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير إسرائيلي يدعو إلى اعتقال محمود عباس إن صوت مجلس الأمن لصالح دولة فلسطين
Lebanon 24
وزير إسرائيلي يدعو إلى اعتقال محمود عباس إن صوت مجلس الأمن لصالح دولة فلسطين
16:53 | 2025-11-17
17/11/2025 04:53:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف موقع أميركي عن "دفاعات إيران"؟ تقريرٌ لافت
Lebanon 24
ماذا كشف موقع أميركي عن "دفاعات إيران"؟ تقريرٌ لافت
16:00 | 2025-11-17
17/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن تعلن بيع مقاتلات إف-35 للسعودية
Lebanon 24
واشنطن تعلن بيع مقاتلات إف-35 للسعودية
15:34 | 2025-11-17
17/11/2025 03:34:14
Lebanon 24
Lebanon 24
في إسطنبول.. توقيف 11 شخصًا عقب وفاة سائحة وطفليها
Lebanon 24
في إسطنبول.. توقيف 11 شخصًا عقب وفاة سائحة وطفليها
15:30 | 2025-11-17
17/11/2025 03:30:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رحلة جوية "مشبوهة".. جنوب إفريقيا تحذر من محاولة "تهجير" الفلسطينيين!
Lebanon 24
بعد رحلة جوية "مشبوهة".. جنوب إفريقيا تحذر من محاولة "تهجير" الفلسطينيين!
14:49 | 2025-11-17
17/11/2025 02:49:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إقفال فرن للكعك العصروني بالشمع الاحمر
Lebanon 24
إقفال فرن للكعك العصروني بالشمع الاحمر
07:35 | 2025-11-17
17/11/2025 07:35:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تل أبيب اتخذت قرارها بشأن "حزب الله".. صحيفة اسرائيلية تكشف
Lebanon 24
تل أبيب اتخذت قرارها بشأن "حزب الله".. صحيفة اسرائيلية تكشف
02:53 | 2025-11-17
17/11/2025 02:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"القرض الحسن" معني بالامتثال المالي.. الحد من "اقتصاد الكاش" مطلب مجموعة العمل المالي
Lebanon 24
"القرض الحسن" معني بالامتثال المالي.. الحد من "اقتصاد الكاش" مطلب مجموعة العمل المالي
10:01 | 2025-11-17
17/11/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ما زالت إيران قادرة على مواجهة إسرائيل؟
Lebanon 24
هل ما زالت إيران قادرة على مواجهة إسرائيل؟
10:30 | 2025-11-17
17/11/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هلع وإقفال محلات... إليكم ما حدث في سوق الذهب في طرابلس
Lebanon 24
هلع وإقفال محلات... إليكم ما حدث في سوق الذهب في طرابلس
06:55 | 2025-11-17
17/11/2025 06:55:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:53 | 2025-11-17
وزير إسرائيلي يدعو إلى اعتقال محمود عباس إن صوت مجلس الأمن لصالح دولة فلسطين
16:00 | 2025-11-17
ماذا كشف موقع أميركي عن "دفاعات إيران"؟ تقريرٌ لافت
15:34 | 2025-11-17
واشنطن تعلن بيع مقاتلات إف-35 للسعودية
15:30 | 2025-11-17
في إسطنبول.. توقيف 11 شخصًا عقب وفاة سائحة وطفليها
14:49 | 2025-11-17
بعد رحلة جوية "مشبوهة".. جنوب إفريقيا تحذر من محاولة "تهجير" الفلسطينيين!
13:48 | 2025-11-17
الضفة الغربية تشهد موجة عنف للمستوطنين وتحذير من فقدان السيطرة
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
18/11/2025 02:31:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
18/11/2025 02:31:30
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
18/11/2025 02:31:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24