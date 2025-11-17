ترامب يمنح عفواً جديداً لأحد مشاركي اقتحام الكابيتول

Advertisement

وكان دان ويلسون، عضو ميليشيا "حراس القسم" اليمينية المتطرفة، قد شارك في اقتحام مبنى الكابيتول.وعفا عنه يوم تنصيبه في 20 كانون الثاني 2025 مع 1500 من مثيري الشغب الآخرين، إلا أنه ظل مسجوناً بسبب قضية منفصلة تتعلق بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة في منزله بولاية .وكان حكم السجن على ويلسون خمس سنوات، وكان من المقرر إطلاق سراحه في عام 2028.ونص المرسوم الرئاسي الصادر الجمعة، والذي اطلعت عليه ، على أن العفو "شامل وغير مشروط".وقال محامياه، بالاس وكارول ، في بيان لوسائل إعلام أميركية من بينها موقع "بوليتيكو"، إن "دان ويلسون رجل طيب. بعد أكثر من سبعة أشهر في السجن ظلما، يشعر بالارتياح للانضمام إلى أقاربه".