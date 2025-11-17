19
ترامب يمنح عفواً جديداً لأحد مشاركي اقتحام الكابيتول
Lebanon 24
17-11-2025
|
13:00
A-
A+
أصدر الرئيس الأميركي السابق
دونالد ترامب
عفواً جديداً لأحد المشاركين في الهجوم على
مبنى الكابيتول
في السادس من كانون الثاني 2021، وهو من بين آخر الأشخاص الذين ما زالوا مسجونين بتهمة حيازة أسلحة بشكل غير قانوني.
وكان دان ويلسون، عضو ميليشيا "حراس القسم" اليمينية المتطرفة، قد شارك في اقتحام مبنى الكابيتول.
وعفا عنه
ترامب
يوم تنصيبه في 20 كانون الثاني 2025 مع 1500 من مثيري الشغب الآخرين، إلا أنه ظل مسجوناً بسبب قضية منفصلة تتعلق بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة في منزله بولاية
كنتاكي
.
وكان حكم السجن على ويلسون خمس سنوات، وكان من المقرر إطلاق سراحه في عام 2028.
ونص المرسوم الرئاسي الصادر الجمعة، والذي اطلعت عليه
وكالة فرانس برس
، على أن العفو "شامل وغير مشروط".
وقال محامياه،
جورج
بالاس وكارول
ستيوارت
، في بيان لوسائل إعلام أميركية من بينها موقع "بوليتيكو"، إن "دان ويلسون رجل طيب. بعد أكثر من سبعة أشهر في السجن ظلما، يشعر بالارتياح للانضمام إلى أقاربه".
وأكدا أن "فعل
الرحمة
هذا لا يعيد إليه حريته فحسب، بل يسلط الضوء أيضا على التجاوزات التي قسمت هذه الأمة". (سكاي نيوز)
