Advertisement

عربي-دولي

ترامب يمنح عفواً جديداً لأحد مشاركي اقتحام الكابيتول

Lebanon 24
17-11-2025 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1443378-638990067566325882.webp
Doc-P-1443378-638990067566325882.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عفواً جديداً لأحد المشاركين في الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني 2021، وهو من بين آخر الأشخاص الذين ما زالوا مسجونين بتهمة حيازة أسلحة بشكل غير قانوني.
Advertisement

وكان دان ويلسون، عضو ميليشيا "حراس القسم" اليمينية المتطرفة، قد شارك في اقتحام مبنى الكابيتول.

وعفا عنه ترامب يوم تنصيبه في 20 كانون الثاني 2025 مع 1500 من مثيري الشغب الآخرين، إلا أنه ظل مسجوناً بسبب قضية منفصلة تتعلق بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة في منزله بولاية كنتاكي.

وكان حكم السجن على ويلسون خمس سنوات، وكان من المقرر إطلاق سراحه في عام 2028.

ونص المرسوم الرئاسي الصادر الجمعة، والذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، على أن العفو "شامل وغير مشروط".

وقال محامياه، جورج بالاس وكارول ستيوارت، في بيان لوسائل إعلام أميركية من بينها موقع "بوليتيكو"، إن "دان ويلسون رجل طيب. بعد أكثر من سبعة أشهر في السجن ظلما، يشعر بالارتياح للانضمام إلى أقاربه".

وأكدا أن "فعل الرحمة هذا لا يعيد إليه حريته فحسب، بل يسلط الضوء أيضا على التجاوزات التي قسمت هذه الأمة". (سكاي نيوز) 
مواضيع ذات صلة
في واشنطن.. اقتحام وأعمال تخريب داخل مبنى الكابيتول
lebanon 24
18/11/2025 02:31:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يصدر عفوا عن عشرات المتهمين بالتدخل في انتخابات 2020
lebanon 24
18/11/2025 02:31:37 Lebanon 24 Lebanon 24
قناة "كان" الاسرائيلية: سارة نتنياهو تطلب من الوزراء التوقيع على رسالة توصية إلى الرئيس لمنح رئيس الحكومة عفواً
lebanon 24
18/11/2025 02:31:37 Lebanon 24 Lebanon 24
استطلاع: 44% من الإسرائيليين يعارضون منح نتنياهو عفواً
lebanon 24
18/11/2025 02:31:37 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة فرانس برس

مبنى الكابيتول

سكاي نيوز

ستيوارت

دونالد

كنتاكي

الرحمة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:53 | 2025-11-17
16:00 | 2025-11-17
15:34 | 2025-11-17
15:30 | 2025-11-17
14:49 | 2025-11-17
13:48 | 2025-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24