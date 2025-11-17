الضفة الغربية تشهد موجة عنف للمستوطنين وتحذير من فقدان السيطرة

Advertisement

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن القوات انتقلت إلى قرية جبعة بعد ورود تقارير عن عشرات المدنيين الإسرائيليين الذين أضرموا النار في منازل ومركبات، مشيرًا إلى أن الجيش "يدين أي نوع من العنف الذي يشكل انتهاكا للأمن".





وأضاف أن الحوادث العنيفة تشتت انتباه والمقاتلين عن مهام الدفاع ومكافحة الإرهاب.وفي سياق متصل، برر الوزير المالية الإخلاء بأنه سيسمح ببناء آلاف الوحدات السكنية في المنطقة، مشيرا إلى أن المجلس الإقليمي يعمل على تطوير المنطقة بالتعاون مع الإدارة المدنية.





ومع ذلك، أشار إلى وجود "حوار" مع المستوطنين الذين هاجروا إلى المنطقة بأنفسهم، مؤكدًا الأمل في الوصول إلى اتفاقيات.وتظهر لقطات تم تداولها من عملية الإخلاء جنديًا يرتدي زي الجيش الإسرائيلي وهو يتحدث بقسوة ضد رئيس المجلس الإقليمي لغوش عتصيون، يارون روزنتال، مدعيًا أنه "يكره ". (سكاي نيوز)

وفي ساعات قليلة بعد إخلاء موقع استيطاني غير قانوني يدعى "تسور مسغافي"، أشعل العشرات من المستوطنين النار في منازل ومركبات في القرى ، فيما حاول رجال ملثمون التسلل إلى القرى بحثا عن أهداف جديدة.وفقا للتقارير، اندلعت الحرائق في منزل ومركبات في قرية جبعة، فيما أفادت مصادر فلسطينية بإصابة شخص على الأقل جراء هذه الهجمات. وفي قرية أم البوطان، أُبلغ عن تخريب لمنزل وإضرام النار في سيارات، مما أدى إلى إجلاء فلسطينيين مصابين دون معرفة حالتهم الصحية بدقة.ووصف مصدر أمني الوضع بأنه "خارج عن السيطرة"، مشيرا إلى أن قوات الجيش وشرطة الحدود تم إرسالها إلى المنطقة في محاولة لفرض النظام، لكن الحادثة لا تزال مستمرة.