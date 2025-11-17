19
عربي-دولي
الضفة الغربية تشهد موجة عنف للمستوطنين وتحذير من فقدان السيطرة
Lebanon 24
17-11-2025
|
13:48
A-
A+
شهدت
الضفة الغربية
المحتلة، وتحديدا في منطقتي جبعة وأم البوطان قرب
بيت لحم
، تصاعدا في هجمات المستوطنين على المنازل والمركبات، ما دفع مصادر أمنية إسرائيلية للتحذير من "فقدان السيطرة تماما".
وفي ساعات قليلة بعد إخلاء موقع استيطاني غير قانوني يدعى "تسور مسغافي"، أشعل العشرات من المستوطنين النار في منازل ومركبات في القرى
الفلسطينية
، فيما حاول رجال ملثمون التسلل إلى القرى بحثا عن أهداف جديدة.
وفقا للتقارير، اندلعت الحرائق في منزل ومركبات في قرية جبعة، فيما أفادت مصادر فلسطينية بإصابة شخص على الأقل جراء هذه الهجمات. وفي قرية أم البوطان، أُبلغ عن تخريب لمنزل وإضرام النار في سيارات، مما أدى إلى إجلاء فلسطينيين مصابين دون معرفة حالتهم الصحية بدقة.
ووصف مصدر أمني الوضع بأنه "خارج عن السيطرة"، مشيرا إلى أن قوات الجيش
الإسرائيلي
وشرطة الحدود تم إرسالها إلى المنطقة في محاولة لفرض النظام، لكن الحادثة لا تزال مستمرة.
وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن القوات انتقلت إلى قرية جبعة بعد ورود تقارير عن عشرات المدنيين الإسرائيليين الذين أضرموا النار في منازل ومركبات، مشيرًا إلى أن الجيش "يدين أي نوع من العنف الذي يشكل انتهاكا للأمن".
وأضاف أن الحوادث العنيفة تشتت انتباه
القادة
والمقاتلين عن مهام الدفاع ومكافحة الإرهاب.وفي سياق متصل، برر الوزير المالية
بتسلئيل سموتريتش
الإخلاء بأنه سيسمح ببناء آلاف الوحدات السكنية في المنطقة، مشيرا إلى أن المجلس الإقليمي يعمل على تطوير المنطقة بالتعاون مع الإدارة المدنية.
ومع ذلك، أشار إلى وجود "حوار" مع المستوطنين الذين هاجروا إلى المنطقة بأنفسهم، مؤكدًا الأمل في الوصول إلى اتفاقيات.وتظهر لقطات تم تداولها من عملية الإخلاء جنديًا يرتدي زي الجيش الإسرائيلي وهو يتحدث بقسوة ضد رئيس المجلس الإقليمي لغوش عتصيون، يارون روزنتال، مدعيًا أنه "يكره
المستوطنات
". (سكاي نيوز)
