عربي-دولي

في إسطنبول.. توقيف 11 شخصًا عقب وفاة سائحة وطفليها

Lebanon 24
17-11-2025 | 15:30
أوقف 11 شخصًا عقب وفاة سائحة تركية ألمانية وطفليها، نتيجة تسمم غذائي محتمل في إسطنبول.
 
تركي

