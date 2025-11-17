هل سيتم الغاء العملية الانتخابية في مصر؟

عقدت في مصر، برئاسة القاضي حازم ، مؤتمراً صحافياً بمقر ، لإعلان تفاصيل انتخابات المرحلة الأولى، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح .

Advertisement

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار حازم بدوي، أن الهيئة لا تتستر على أية مخالفات، موضحاً أن مجلس الهيئة الوطنية بكامل تشكيله من القضاة، يفحص ويحقق في الشكاوى الواردة للهيئة من المرشحين والمراقبين والمواطنين.



كما أعلن أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حتى لو تطلب الأمر إلغاء الانتخابات كلياً أو جزئياً في بعض الدوائر.



وقال: "لن يأتي نائب إلا بإرادة الناخبين".



كذلك لفت إلى أن التظلمات لم ترد من جميع المحافظات، بل بلغت 88 تظلماً، ويتم فحصها حالياً، لافتا إلى أن الإعلان عن نتائج هذه التظلمات سيتم غداً.



بدوره، أكد المستشار أحمد بنداري، التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، في تصريحات خاصة لـ "العربية/الحدث.نت"، أن الشكاوى والتظلمات لم ترد من جميع المحافظات، بل اقتصرت على بعض الدوائر فقط.



ولفت إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات لها الحق الكامل في إصدار أية قرارات للمصلحة العامة، تحقيقاً للشفافية والنزاهة وحق الشعب.



كما شدد على أن أي تجاوز حتى في لجنة فرعية، سيؤدي إلى إلغاء انتخابات الدائرة بالكامل، مضيفا أن التظلم له طريق رسمه القانون، حيث يجب أن يتقدم المتظلم إلى رئيس اللجنة العامة التي ترفعه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ اللازم.



جاء هذا بعدما علّق على ما تم تداوله حول وقوع ممارسات غير قانونية ببعض الدوائر بانتخابات مجلس النواب.