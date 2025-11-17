Advertisement

عربي-دولي

هل سيتم الغاء العملية الانتخابية في مصر؟

Lebanon 24
17-11-2025 | 23:37
A-
A+
Doc-P-1443479-638990447403724665.webp
Doc-P-1443479-638990447403724665.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، برئاسة القاضي حازم بدوي، مؤتمراً صحافياً بمقر الهيئة الوطنية، لإعلان تفاصيل انتخابات المرحلة الأولى، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
Advertisement
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار حازم بدوي، أن الهيئة لا تتستر على أية مخالفات، موضحاً أن مجلس الهيئة الوطنية بكامل تشكيله من القضاة، يفحص ويحقق في الشكاوى الواردة للهيئة من المرشحين والمراقبين والمواطنين.

كما أعلن أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حتى لو تطلب الأمر إلغاء الانتخابات كلياً أو جزئياً في بعض الدوائر.

وقال: "لن يأتي نائب إلا بإرادة الناخبين".

كذلك لفت إلى أن التظلمات لم ترد من جميع المحافظات، بل بلغت 88 تظلماً، ويتم فحصها حالياً، لافتا إلى أن الإعلان عن نتائج هذه التظلمات سيتم غداً.

بدوره، أكد المستشار أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، في تصريحات خاصة لـ "العربية/الحدث.نت"، أن الشكاوى والتظلمات لم ترد من جميع المحافظات، بل اقتصرت على بعض الدوائر فقط.

ولفت إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات لها الحق الكامل في إصدار أية قرارات للمصلحة العامة، تحقيقاً للشفافية والنزاهة وحق الشعب.

كما شدد على أن أي تجاوز حتى في لجنة فرعية، سيؤدي إلى إلغاء انتخابات الدائرة بالكامل، مضيفا أن التظلم له طريق رسمه القانون، حيث يجب أن يتقدم المتظلم إلى رئيس اللجنة العامة التي ترفعه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ اللازم.

جاء هذا بعدما علّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ما تم تداوله حول وقوع ممارسات غير قانونية ببعض الدوائر الانتخابية بانتخابات مجلس النواب.
مواضيع ذات صلة
العراق يدخل مرحلة الصمت الانتخابي في عموم البلاد تمهيدا لانطلاق العملية الانتخابية في 11 تشرين الثاني
lebanon 24
18/11/2025 11:23:47 Lebanon 24 Lebanon 24
هاشم: التوافق أساس العملية الانتخابية وأي التفاف عليه قفز في المجهول
lebanon 24
18/11/2025 11:23:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس العراقي: نأمل أن تسير العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي ونزيه وشفاف
lebanon 24
18/11/2025 11:23:47 Lebanon 24 Lebanon 24
اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق: العملية الانتخابية جرت بانسيابية عالية
lebanon 24
18/11/2025 11:23:47 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

الهيئة الوطنية للانتخابات

عبد الفتاح السيسي

الهيئة الوطنية

الرئيس المصري

رئيس الجهاز

عبد الفتاح

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2025-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2025-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:18 | 2025-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2025-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:01 | 2025-11-18
03:30 | 2025-11-18
03:26 | 2025-11-18
03:18 | 2025-11-18
03:06 | 2025-11-18
02:32 | 2025-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24