عربي-دولي

قبيل وصول ولي العهد السعودي.. ترامب: سنبيع طائرات F -35 إلى السعودية

Lebanon 24
17-11-2025 | 23:41
وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على بيع طائرات مقاتلة طراز F35 الأميركية إلى السعودية، وذلك قبل لقائه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يزور واشنطن اليوم.
وقال الرئيس الأميركي ترامب: إننا سنبيع الطائرات المقاتلة للسعودية، وسننظر بشأن توقيع اتفاق أمني مع السعودية حليفنا الرائع إذ أخطط لذلك وهم يكنون لنا الود والتقدير".
وكانت الرياض طلبت شراء نحو 48 طائرة من طراز F35 وأشارت رويترز في وقت سابق إلى أن الطلب تجاوز مرحلة مهمة في البنتاغون الذي بحث الصفقة طوال الأشهر الماضية، قبل أن يصبح بحثها على مستوى وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغيسث.
الأمير محمد بن سلمان

دونالد ترامب

وزير الدفاع

بن سلمان

محمد بن

دونالد

واشنطن

