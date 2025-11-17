قبيل وصول ولي العهد السعودي.. ترامب: سنبيع طائرات F -35 إلى السعودية

وافق الرئيس الأميركي على بيع طائرات مقاتلة طراز F35 الأميركية إلى ، وذلك قبل لقائه السعودي الذي يزور اليوم.

وقال الرئيس الأميركي : إننا سنبيع الطائرات المقاتلة للسعودية، وسننظر بشأن توقيع اتفاق أمني مع السعودية حليفنا الرائع إذ أخطط لذلك وهم يكنون لنا الود والتقدير".

وكانت طلبت شراء نحو 48 طائرة من طراز F35 وأشارت في وقت سابق إلى أن الطلب تجاوز مرحلة مهمة في البنتاغون الذي بحث الصفقة طوال الأشهر الماضية، قبل أن يصبح بحثها على مستوى الأميركي، بيت هيغيسث.