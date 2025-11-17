Advertisement

عربي-دولي

كيف تستهدف واشنطن كيانا "ليس له وجود"؟

Lebanon 24
17-11-2025 | 23:52
بعد أن أعلنت الولايات المتحدة نيتها تصنيف عصابة مخدرات تزعم أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يقودها "منظمة إرهابية أجنبية"، أعرب خبراء ومسؤولون أميركيون سابقون عن مخاوفهم بشأن استهداف "كيان ليس له وجود فعلي"
والأحد قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان، إن واشنطن ستصنف "كارتل دي لوس سوليس"، التي تعني "عصابة الشمس"، منظمة إرهابية.

لكن مصادر كشفت لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، أن "كارتل دي لوس سوليس" ليست عصابة منظمة على غرار الكيانات الإجرامية في أميركا اللاتينية، ومن المبالغة القول إن مادورو هو من يقودها، رغم تورط مسؤولين فنزويليين في تجارة المخدرات.

وأشارت المصادر إلى أن "هذا التصنيف يمنح إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مبررا لشن عمل عسكري ضد فنزويلا".

وصرح ترامب بذلك، الأحد، حين قال للصحفيين إن هذا التصنيف قد يسمح للجيش الأميركي باستهداف أصول مادورو وبنيته التحتية داخل فنزويلا.

ويقول خبراء إن مصطلح "كارتل دي لوس سوليس" يستخدم لوصف شبكة لا مركزية من الجماعات الفنزويلية المرتبطة بتجارة المخدرات.
