كيف تستهدف واشنطن كيانا "ليس له وجود"؟

بعد أن أعلنت نيتها تصنيف عصابة مخدرات تزعم أن الرئيس الفنزويلي يقودها "منظمة إرهابية أجنبية"، أعرب خبراء ومسؤولون أميركيون سابقون عن مخاوفهم بشأن استهداف "كيان ليس له وجود فعلي"والأحد قال الأميركي ماركو روبيو في بيان، إن ستصنف "كارتل دي لوس سوليس"، التي تعني "عصابة الشمس"، منظمة إرهابية.لكن مصادر كشفت لشبكة " إن" الإخبارية الأميركية، أن "كارتل دي لوس سوليس" ليست عصابة منظمة على غرار الكيانات الإجرامية في أميركا اللاتينية، ومن المبالغة القول إن مادورو هو من يقودها، رغم تورط مسؤولين فنزويليين في تجارة المخدرات.وأشارت المصادر إلى أن "هذا التصنيف يمنح مبررا لشن عمل عسكري ضد ".وصرح بذلك، الأحد، حين قال للصحفيين إن هذا التصنيف قد يسمح للجيش الأميركي باستهداف أصول مادورو وبنيته التحتية داخل فنزويلا.ويقول خبراء إن مصطلح "كارتل دي لوس سوليس" يستخدم لوصف شبكة لا مركزية من الجماعات الفنزويلية المرتبطة بتجارة المخدرات.