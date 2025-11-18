Advertisement

ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الثلاثاء نقلا عن أن قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت 31 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.وفي السياق، قال الرئيس الذي عينته على الأجزاء الخاضعة لسيطرة من منطقة دونيتسك في شرق اليوم الثلاثاء إن هجوما أوكرانيا "غير مسبوق" خلال الليل ألحق أضرارا بمحطتي طاقة حرارية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عدد من البلدات.وكتب دينيس بوشيلين على تطبيق تيليغرام قائلا إن الغلايات ومحطات تنقية المياه في المحطتين توقفت عن العمل وإن أطقم الطوارئ تعمل الإمدادات.وقال بوشلين أمس الاثنين إن الهجوم الذي شنته طائرات أوكرانية مسيرة على البنية التحتية للطاقة أدى إلى انقطاع الكهربائي عن نحو 500 ألف شخص في مناطق عدة.وكثفت من هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ بعيدة المدى على محطات الطاقة والبنية التحتية في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا في دونيتسك في الأسابيع القليلة الماضية، في محاولة لتعطيل الخدمات اللوجستية العسكرية وتقويض قدرة موسكو على مواصلة الحرب.وأفاد سفير المهام الخاصة في ، روديون ميروشنيك، لـ"تاس" بأن 13 شخصاً قتلوا وأصيب 58 آخرين جراء قصف القوات للأراضي الروسية خلال الأسبوع الماضي.وقال ميروشنيك، اليوم الثلاثاء: "خلال الأسبوع الماضي قتل 13 شخصاً، وأصيب 58 آخرون، بسبب قصف النازيين الأوكرانيين ...، ومن بين القتلى كاهن وطفل يبلغ من العمر 8 سنوات قتلا بالقرب من كونستانتينوفكا".