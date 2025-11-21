Advertisement

عربي-دولي

بعد زيارته للحدود السورية.. ماذا كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي؟

Lebanon 24
21-11-2025 | 01:30
اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن من مصلحة سوريا التوصل إلى تفاهمات أمنية مع إسرائيل، مؤكدًا أن إسرائيل لن تتهاون في حماية أمن حدودها.
وقال نتنياهو في مقابلة على قناة إسرائيلية عبر منصة تليغرام: "لسوريا مصلحة أكبر في التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل. فإسرائيل دولة قوية جدًا، والترتيبات التي تمنع أي احتكاك بيننا ستعود بالنفع على سوريا تمامًا كما تعود بالنفع على إسرائيل".

وأضاف أن زيارته الأخيرة إلى المنطقة العازلة في سوريا كانت للتأكد من عدم تكرار هجمات مشابهة لتلك التي وقعت في 7 تشرين الأول، مشددًا على أن هدفه كان ضمان تطبيق سياسة إسرائيل الأمنية عند جميع حدودها، بما فيها الحدود السورية.
 
 
