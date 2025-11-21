ماست يضع "بند العودة".. رفع عقوبات سوريا مشروط بإمكانية إعادة فرضها

Advertisement

ماست، الذي قال إنه يجري "محادثات يومية" مع البيت الأبيض حول الملف السوري، يسير على "خط رفيع" بين دعم رفع العقوبات الشاملة المعروفة بـ"قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، وبين المطالبة بوضع "معايير" تلتزم بها دمشق لتفادي عودة العقوبات، في خطوة يتوقع أن تثير اعتراضات من مؤيدي الإلغاء النهائي الذين يحذّرون من أن مجرد التهديد بإعادة العقوبات سيُضعف ثقة المستثمرين وجهود إعادة الإعمار وإعادة دمج سوريا دوليًا. ويأتي ذلك في وقت يضغط فيه والرئيس السوري أحمد ، إلى جانب حلفاء إقليميين أبرزهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس رجب طيب أردوغان، باتجاه رفع كامل للعقوبات، باعتبار أن استمرار نظام "قيصر" يعرقل فرص التعافي الاقتصادي وكشف مصير المختفين في سوريا. (سكاي نيوز)