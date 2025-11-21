Advertisement

عربي-دولي

موجات حر أطول في أوروبا نتيجة الاحترار السريع للقطب الشمالي

Lebanon 24
21-11-2025 | 03:02
Doc-P-1444908-638993168167910713.jpeg
Doc-P-1444908-638993168167910713.jpeg photos 0
كشف علماء من كلية "رويال هولواي" في جامعة لندن، أن فصل الصيف في أوروبا قد يطول بنحو شهر إضافي بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين، نتيجة الارتفاع السريع في درجات حرارة القطب الشمالي. ويستند هذا الاستنتاج إلى بيانات تاريخية تمتد آلاف السنين، حيث تشير السجلات القديمة إلى حدوث سيناريو مشابه قبل 6000 عام، حين امتد الصيف لما يقرب من 200 يوم.
لفهم هذه التغيرات، درس العلماء طبقات الطمي الموسمية في قاع البحيرات الأوروبية، التي سجلت بدقة حدود فصول الصيف والشتاء على مدى عشرة آلاف عام. وأظهرت النتائج أن التباين في درجات الحرارة بين خط الاستواء والقطب الشمالي يؤثر بشكل كبير على قوة التيارات الجوية التي تنقل أنظمة الطقس إلى أوروبا. ومع ارتفاع حرارة القطب الشمالي أسرع بنحو أربع مرات من المتوسط العالمي، يضعف هذا التباين ويبطئ التيارات الجوية، ما يؤدي إلى استقرار الطقس وامتداد فترات الحرارة.

ووفق الحسابات، فإن كل درجة مئوية من انخفاض التباين الحراري تضيف نحو ستة أيام صيفية إضافية. وبمعدل الاحترار الحالي، قد يمتد فصل الصيف بحلول عام 2100 ليصل إلى حوالي ثمانية أشهر، حتى من دون تأثيرات إضافية للانبعاثات.

مع ذلك، تؤكد الدراسة أن العوامل الأخرى مثل الهباء الجوي الصناعي والتفاعلات الداخلية للمناخ قد تزيد أو تقلل من هذه التغيرات، لكن التوقعات تشير بالفعل إلى آثار واضحة على النظم البيئية، والزراعة، وموارد المياه، وصحة الإنسان. (روسيا اليوم)
