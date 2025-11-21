Advertisement

عربي-دولي

"تسرب غاز" ينهي حياة 15 شخصا

Lebanon 24
21-11-2025 | 03:14
قُتل 15 شخصًا على الأقل وأصيب آخرون، الجمعة، جراء انفجار ضخم هزّ مدينة فيصل آباد الصناعية في إقليم البنجاب بباكستان، وفقًا لوسائل إعلام محلية.
وأفادت صحيفة "داون نيوز" بأن الانفجار أدى إلى انهيار مبنى وإلحاق أضرار بهياكل مجاورة، فيما نُقل عدد من الجرحى إلى المستشفيات، وسط استمرار عمليات الإنقاذ.
وبحسب التقارير الأولية، نجم الانفجار عن تسرب غاز داخل أحد المصانع، ما تسبب في اندلاع حريق امتد لاحقًا إلى مصانع أخرى في المنطقة الصناعية.
