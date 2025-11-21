"تسرب غاز" ينهي حياة 15 شخصا

Advertisement

قُتل 15 شخصًا على الأقل وأصيب آخرون، الجمعة، جراء انفجار ضخم هزّ مدينة الصناعية في إقليم البنجاب بباكستان، وفقًا لوسائل إعلام محلية.وأفادت صحيفة "داون نيوز" بأن الانفجار أدى إلى انهيار مبنى وإلحاق أضرار بهياكل مجاورة، فيما نُقل عدد من الجرحى إلى المستشفيات، وسط استمرار عمليات الإنقاذ.وبحسب التقارير الأولية، نجم الانفجار عن تسرب غاز داخل أحد المصانع، ما تسبب في اندلاع حريق امتد لاحقًا إلى مصانع أخرى في .