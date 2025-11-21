اجتماع أمني إسرائيلي يشهد خلافا حادا بين نتنياهو وكوهين

شهد المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) مساء الخميس خلافا حادا، بعد أن عرض رئيس الوزراء تشكيل فريق وزاري مكلَّف بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة – من دون إشراك وزير الاستخبارات كوهين.

وبحسب المعلومات التي نقلتها القناة 12 ، فإن استبعاد كوهين أثار غضبه الشديد، إذ قاطع خلال الجلسة مطالبًا بإدراجه ضمن الفريق، وهدّد بالتصويت ضد القرار، وهو ما فعله فعلاً في نهاية .

ووفق التشكيلة التي تمت المصادقة عليها، سيضم الفريق كلًا من: "نتنياهو، ، وزير العدل ياريف ليفين، جدعون ساعر، بالإضافة إلى الوزيرين وبتسلئيل سموتريتش".

وشهدت الجلسة منذ بدايتها ارتفاعًا في حدّة النقاش، بعدما اعتبر كوهين أن القرار يجب أن يُتخذ من قبل جميع أعضاء الكابنيت وليس ضمن مجموعة ضيقة.

وفي سياق منفصل داخل الجلسة، فاجأ رئيس جهاز الشاباك دافيد زيني الحاضرين بإعلانه لأول مرة أن الجهاز يدعم فرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات، معتبرًا أنها "أداة ردع فعّالة".

وأكد أن تطبيق العقوبة سيعزز مستوى الردع، رغم المخاوف التي قد تثار بشأن عمليات خطف محتملة لمدنيين أو جنود إسرائيليين.