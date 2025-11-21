Advertisement

كشفت مصادر مقربة من القوات الحكومية لوكالة الأنباء (د ب أ) أنه "بعد التصعيد الذي شهدته منطقة معدان الجنوبي الشرقي خلال الأيام الماضية، جرى اتفاق بين السورية وقوات الديمقراطية) قسد( يقضي بوقف إطلاق النار ووقف عمليات القصف والاستهداف المتبادل بين الطرفين في بلدة معدان بريف الرقة الشرقي".يأتي ذلك بعدما شهدت خطوط التماس خلال اليومين الماضيين عمليات تسلل وقصفا بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، إضافة إلى استهداف بالطائرات المسيرة واشتباكات كانت الأعنف بين الطرفين، ما خلف قتلى وجرحى في صفوف الجانبين.ولفتت المصادر إلى أن " استعاد النقاط التي تسللت اليها عناصر قسد ليل الأربعاء الخميس، وقتلت عنصرين من الجيش السوري وجرحت 9 آخرين، والتمثيل بجثث القتلى من قبل مقاتلي قسد".وخلال الاجتماع الذي عقد أمس الجمعة طالبت "قسد" بانسحاب الجيش من المواقع التي تمت السيطرة عليها لكن الجيش السوري رفض.وكشفت المصادر أن "الاجتماع تم بالتنسيق بين الجيش السوري والتحالف الدولي الذي دعا إلى الهدوء والالتزام باتفاق 10 آذار".