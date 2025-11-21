Advertisement

عربي-دولي

هل يواجه مشروع درع "القبة الذهبية" الأميركي خطر الفشل؟

Lebanon 24
21-11-2025 | 23:53
أفادت مصادر مطلعة، بأن خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لبناء الدرع الصاروخي الذي أطلق عليه "القبة الذهبية" يواجه انتكاسات قد تنتهي بفشل المشروع.
ونقلت وكالة رويترز عن المصادر قولها، إن خطة ترامب لبناء درع "القبة الذهبية" الصاروخي تشهد عقبات كبيرة بسبب الإغلاق الحكومي الذي دام 43 يوما، وغياب خطة واضحة لإنفاق أول 25 مليار دولار مخصصة للبرنامج هذا الصيف.

وقالت المصادر، ومنها مسؤول أميركي، إن الإغلاق الحكومي أدى إلى عرقلة عمليات التوظيف وتسبب في سحب موظفين أساسيين من واجباتهم المعتادة المتمثلة في الموافقة على العقود وتوقيعها.

وأوضحت المصادر، أن الأمر الأكثر خطورة هو أن المبلغ البالغ 25 مليار دولار المخصص لبناء "القبة الذهبية" كجزء من حزمة تسوية الميزانية التي جرت الموافقة عليها هذا الصيف لم يتحول إلى خطة إنفاق تفصل بالضبط كيفية التصرف في هذه الأموال.
