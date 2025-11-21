هل يواجه مشروع درع "القبة الذهبية" الأميركي خطر الفشل؟

أفادت مصادر مطلعة، بأن خطة الرئيس الأميركي، ، لبناء الدرع الصاروخي الذي أطلق عليه " الذهبية" يواجه انتكاسات قد تنتهي بفشل المشروع.

Advertisement

ونقلت وكالة عن المصادر قولها، إن خطة لبناء درع "القبة الذهبية" الصاروخي تشهد عقبات كبيرة بسبب الإغلاق الحكومي الذي دام 43 يوما، وغياب خطة واضحة لإنفاق أول 25 مليار دولار مخصصة للبرنامج هذا الصيف.



وقالت المصادر، ومنها مسؤول أميركي، إن الإغلاق الحكومي أدى إلى عرقلة عمليات التوظيف وتسبب في سحب موظفين أساسيين من واجباتهم المعتادة المتمثلة في الموافقة على العقود وتوقيعها.



وأوضحت المصادر، أن الأمر الأكثر خطورة هو أن المبلغ البالغ 25 مليار دولار المخصص لبناء "القبة الذهبية" كجزء من حزمة تسوية الميزانية التي جرت الموافقة عليها هذا الصيف لم يتحول إلى خطة إنفاق تفصل بالضبط كيفية التصرف في هذه الأموال.