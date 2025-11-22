رغم مقاطعة أميركا.. قادة مجموعة العشرين يجتمعون سعيا لاتفاق

اجتمع قادة مجموعة العشرين لأكبر اقتصادات عالمية في ، اليوم السبت، سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن مسودة إعلان تم إعداده دون مشاركة ، وذلك في خطوة مفاجئة وصفها مسؤول كبير في بأنها "مخزية".

فقد اتفقت وفود مجموعة العشرين على مسودة إعلان قبل قمة مطلع الأسبوع في جوهانسبرغ، والتي يدور عدد من أهم بنود جدول أعمالها حول تغير المناخ.



كما قالت 4 مصادر مطلعة أمس الجمعة، إن المسودة وُضعت دون السعي لتوافق مع أميركا.



وأكد أحد تلك المصادر في وقت متأخر من أمس الجمعة أن المسودة تضمنت إشارات إلى تغير المناخ، على الرغم من اعتراضات الأميركي ، الذي يشكك في الإجماع العلمي على أن ارتفاع درجة حرارة الأرض ناجم عن الأنشطة البشرية.



وكان أشار إلى أنه سيقاطع القمة بسبب مزاعم، فقدت مصداقيتها على نطاق واسع، بأن حكومة الدولة المضيفة لديها تمييز عرقي.



كما رفض الرئيس الأميركي أيضا جدول أعمال الدولة المضيفة المتمثل في تعزيز التضامن ومساعدة الدول النامية على التكيف مع المناخية والانتقال إلى الطاقة النظيفة وخفض تكاليف ديونها المفرطة.