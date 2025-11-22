Advertisement

عربي-دولي

رغم مقاطعة أميركا.. قادة مجموعة العشرين يجتمعون سعيا لاتفاق

Lebanon 24
22-11-2025 | 02:44
A-
A+
Doc-P-1445331-638994016844722505.webp
Doc-P-1445331-638994016844722505.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اجتمع قادة مجموعة العشرين لأكبر اقتصادات عالمية في جنوب أفريقيا، اليوم السبت، سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن مسودة إعلان تم إعداده دون مشاركة الولايات المتحدة، وذلك في خطوة مفاجئة وصفها مسؤول كبير في البيت الأبيض بأنها "مخزية".
Advertisement
فقد اتفقت وفود مجموعة العشرين على مسودة إعلان القادة قبل قمة مطلع الأسبوع في جوهانسبرغ، والتي يدور عدد من أهم بنود جدول أعمالها حول تغير المناخ.

كما قالت 4 مصادر مطلعة أمس الجمعة، إن المسودة وُضعت دون السعي لتوافق مع أميركا.

وأكد أحد تلك المصادر في وقت متأخر من أمس الجمعة أن المسودة تضمنت إشارات إلى تغير المناخ، على الرغم من اعتراضات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يشكك في الإجماع العلمي على أن ارتفاع درجة حرارة الأرض ناجم عن الأنشطة البشرية.

وكان ترامب أشار إلى أنه سيقاطع القمة بسبب مزاعم، فقدت مصداقيتها على نطاق واسع، بأن حكومة الدولة المضيفة لديها تمييز عرقي.

كما رفض الرئيس الأميركي أيضا جدول أعمال الدولة المضيفة المتمثل في تعزيز التضامن ومساعدة الدول النامية على التكيف مع الكوارث المناخية والانتقال إلى الطاقة النظيفة وخفض تكاليف ديونها المفرطة.
مواضيع ذات صلة
روبيو يؤيد مقاطعة ترامب لقمة العشرين
lebanon 24
22/11/2025 16:14:34 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس جنوب إفريقيا: يجب ألا تكون مصداقية مجموعة العشرين موضع شك وعلينا عدم السماح بإضعافها
lebanon 24
22/11/2025 16:14:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مجموعة العشرين: لوقف العدوان الإسرائيلي وإعادة إعمار الجنوب
lebanon 24
22/11/2025 16:14:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لن يحضر أي مسؤول أميركي قمّة مجموعة العشرين بجنوب إفريقيا طالما استمرت الانتهاكات بحق السكان من أصول أوروبية
lebanon 24
22/11/2025 16:14:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

البيت الأبيض

جنوب أفريقيا

دارة الرئيس

أفريقيا

الكوارث

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2025-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:18 | 2025-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:25 | 2025-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:21 | 2025-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:37 | 2025-11-22
08:23 | 2025-11-22
08:18 | 2025-11-22
07:25 | 2025-11-22
07:21 | 2025-11-22
07:00 | 2025-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24