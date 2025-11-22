28
عربي-دولي
رغم مقاطعة أميركا.. قادة مجموعة العشرين يجتمعون سعيا لاتفاق
Lebanon 24
22-11-2025
|
02:44
A-
A+
اجتمع قادة مجموعة العشرين لأكبر اقتصادات عالمية في
جنوب أفريقيا
، اليوم السبت، سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن مسودة إعلان تم إعداده دون مشاركة
الولايات المتحدة
، وذلك في خطوة مفاجئة وصفها مسؤول كبير في
البيت الأبيض
بأنها "مخزية".
فقد اتفقت وفود مجموعة العشرين على مسودة إعلان
القادة
قبل قمة مطلع الأسبوع في جوهانسبرغ، والتي يدور عدد من أهم بنود جدول أعمالها حول تغير المناخ.
كما قالت 4 مصادر مطلعة أمس الجمعة، إن المسودة وُضعت دون السعي لتوافق مع أميركا.
وأكد أحد تلك المصادر في وقت متأخر من أمس الجمعة أن المسودة تضمنت إشارات إلى تغير المناخ، على الرغم من اعتراضات
إدارة الرئيس
الأميركي
دونالد ترامب
، الذي يشكك في الإجماع العلمي على أن ارتفاع درجة حرارة الأرض ناجم عن الأنشطة البشرية.
وكان
ترامب
أشار إلى أنه سيقاطع القمة بسبب مزاعم، فقدت مصداقيتها على نطاق واسع، بأن حكومة الدولة المضيفة لديها تمييز عرقي.
كما رفض الرئيس الأميركي أيضا جدول أعمال الدولة المضيفة المتمثل في تعزيز التضامن ومساعدة الدول النامية على التكيف مع
الكوارث
المناخية والانتقال إلى الطاقة النظيفة وخفض تكاليف ديونها المفرطة.
