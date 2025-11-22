Advertisement

عربي-دولي

رئيس جنوب أفريقيا خلال قمة العشرين: الصراعات الجيوسياسية تعرض مستقبلنا المشترك للخطر

Lebanon 24
22-11-2025 | 04:17
Doc-P-1445366-638994072871128767.jpg
Doc-P-1445366-638994072871128767.jpg photos 0
شدد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا على انه يجب تجاوز الانقسامات في الاقتصاد، مشيرا إلى أهمية تحقيق التنمية يتطلب التعاون والتفاهم بين دول العالم.
ولفت رامافوزا خلال قمة العشرين إلى أن الاقتصادات المزدهرة تشجع على الاستثمارات والتجارة.

وذكر أن تصاعد الصراعات الجيوسياسية يعرض مستقبلنا المشترك للخطر.

وتحتل قضيتا أوكرانيا وتغير المناخ موقعا رئيسيا في قمة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى التي انطلقت اليوم السبت في جوهانسبرغ في غياب دونالد ترامب.

يقاطع الرئيس الأميركي القمة التي تُعقد في إفريقيا لأول مرة، لكن خطته لإنهاء الحرب في أوكرانيا تهيمن على المناقشات في جنوب إفريقيا.


