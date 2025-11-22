رئيس جنوب أفريقيا خلال قمة العشرين: الصراعات الجيوسياسية تعرض مستقبلنا المشترك للخطر

Advertisement

شدد رئيس على انه يجب تجاوز الانقسامات في الاقتصاد، مشيرا إلى أهمية تحقيق التنمية يتطلب التعاون والتفاهم بين دول العالم.ولفت رامافوزا خلال قمة العشرين إلى أن الاقتصادات المزدهرة تشجع على الاستثمارات والتجارة.وذكر أن تصاعد الصراعات الجيوسياسية يعرض مستقبلنا المشترك للخطر.وتحتل قضيتا وتغير المناخ موقعا رئيسيا في قمة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى التي انطلقت اليوم السبت في في غياب .يقاطع الرئيس الأميركي القمة التي تُعقد في إفريقيا لأول مرة، لكن خطته لإنهاء الحرب في أوكرانيا تهيمن على المناقشات في جنوب إفريقيا.