مُجدداً.. ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء في العراق

أعلن حزب الدعوة ، اليوم السبت، ترشيح أمينه العام نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء، في خطوة تعيد الحزب إلى الواجهة بعد التراجع النسبي داخل المشهد التنفيذي.

وقال الحزب في بيان مقتضب إن " حزب الدعوة الإسلامية يقرر بالإجماع ترشيح لحزب الدعوة الإسلامية مرشحاً عن حزب الدعوة الإسلامية لرئاسة ".





ويعيد هذا القرار إلى الأذهان الدور التاريخي الذي لعبه حزب الدعوة في قيادة الحكومات بعد 2003، ولا سيما خلال ولايات إبراهيم الجعفري، ونوري المالكي وحيدر العبادي، قبل أن يتراجع حضوره داخل السلطة التنفيذية خلال الدورات الأخيرة.



