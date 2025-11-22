Advertisement

عربي-دولي

مُجدداً.. ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء في العراق

Lebanon 24
22-11-2025 | 06:27
أعلن حزب الدعوة العراقي، اليوم السبت، ترشيح أمينه العام نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء، في خطوة تعيد الحزب إلى الواجهة بعد سنوات من التراجع النسبي داخل المشهد التنفيذي.
وقال الحزب في بيان مقتضب إن "مجلس شورى حزب الدعوة الإسلامية يقرر بالإجماع ترشيح الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية مرشحاً عن حزب الدعوة الإسلامية لرئاسة مجلس الوزراء".


ويعيد هذا القرار إلى الأذهان الدور التاريخي الذي لعبه حزب الدعوة في قيادة الحكومات العراقية بعد 2003، ولا سيما خلال ولايات إبراهيم الجعفري، ونوري المالكي وحيدر العبادي، قبل أن يتراجع حضوره داخل السلطة التنفيذية خلال الدورات الأخيرة.

 
وبحسب مراقبين، يراهن الحزب على أن الظروف الحالية، وتقارب نتائج الكتل الشيعية، قد تتيح له الدخول بقوة في سباق رئاسة الوزراء، خصوصاً مع استمرار الغموض بشأن المرشحين الذين سيطرحهم الإطار التنسيقي رسمياً.
 
 
 
 
