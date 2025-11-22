Advertisement

عربي-دولي

بيان أوروبي مشترك حول المبادرة الأميركية لتسوية النزاع في أوكرانيا

Lebanon 24
22-11-2025 | 10:26
A-
A+
Doc-P-1445492-638994294876471543.jpg
Doc-P-1445492-638994294876471543.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر قادة الاتحاد الأوروبي بياناً اليوم السبت أكدوا فيه أن الخطة الأميركية الخاصة بأوكرانيا قد تشكّل أرضيّة ممكنة للتوصل إلى تسوية، مع الإشارة إلى أنها ما زالت بحاجة إلى مزيد من البحث والتطوير.
Advertisement


البيان، الذي وقّعه كل من رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي، إلى جانب قادة إيطاليا وفرنسا وألمانيا وفنلندا وإسبانيا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى، جاء فيه:"نرى أن هذه الخطة تمثل إطارا للتسوية، وتتطلب مزيدا من العمل. نحن مستعدون للمساهمة في ضمان استدامة السلام في المستقبل".



وأوضح البيان أن عددا من "العناصر المهمة ستكون حاسمة لتحقيق سلام عادل ودائم".
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يندد بالخطة الأميركية لتسوية النزاع في أوكرانيا
lebanon 24
23/11/2025 11:44:12 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش: على طرفي النزاع في السودان التوصل لتسوية ووقف الحرب
lebanon 24
23/11/2025 11:44:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بحضور ترامب.. تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقاً لتسوية النزاع
lebanon 24
23/11/2025 11:44:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان مشترك لدول الشمال والبلطيق: ندعم بشكل كامل الحلول التي تحترم سيادة وأمن أوكرانيا وأوروبا
lebanon 24
23/11/2025 11:44:12 Lebanon 24 Lebanon 24

المفوضية الأوروبية

المجلس الأوروبي

الدول الأوروبية

المستقبل

أوكرانيا

الأوروبي

ألمانيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:24 | 2025-11-23
03:03 | 2025-11-23
02:23 | 2025-11-23
02:03 | 2025-11-23
01:16 | 2025-11-23
00:46 | 2025-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24