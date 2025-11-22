اعتقال رئيس البرازيل السابق بتهمة التخطيط للهروب من حكم بالسجن

Advertisement

ألقت السلطات البرازيلية، صباح السبت، القبض على الرئيس السابق جايير بولسونارو للاشتباه في تخطيطه لتفادي بدء تنفيذ حكم بالسجن لمدة 27 عاماً صدر بحقه بتهمة قيادة محاولة انقلاب بعد هزيمته في انتخابات 2022 أمام الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا .قاضي ألكسندر دي مورايس أصدر قرار "اعتقال استباقي" بحق بولسونارو (70 عاماً)، بعد رصد انتهاك لسوار الكاحل الإلكتروني الذي فُرض عليه خلال وضعه قيد الإقامة الجبرية منذ أوائل آب، معتبراً أنه يشكّل خطراً جدياً للهروب، وربط ذلك بدعوات للاحتجاج أطلقها نجله السيناتور فلافيو بولسونارو أمام منزل العائلة في حي جارديم بوتانيكو الراقي في .نُقل الرئيس السابق، الحليف لترامب، إلى مقر الشرطة الفدرالية في العاصمة، على أن تصوّت لجنة من قضاة المحكمة الاثنين على تثبيت قرار الاعتقال. وتتهمه المحكمة بقيادة "منظمة إجرامية مسلّحة" ومحاولة إلغاء النظام بالعنف، وسط اتهامات للانقلابيين بالتخطيط لاغتيال الرئيس لولا ونائبه ودي مورايس نفسه.في المقابل، وصف فريق بولسونارو القانوني القرار بأنه "وصمة عار على المؤسسات"، بينما اعتبرت زوجته ميشيل بولسونارو أن "العدالة الإنسانية لم تعد تصمد"، متعهدة بأن أنصاره "لن يتخلوا عن الأمة".