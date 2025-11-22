Advertisement

عربي-دولي

مكتب نتنياهو: حماس خرقت وقف النار ونفذت تسلّلًا مسلحًا في غزة

Lebanon 24
22-11-2025 | 11:43
Doc-P-1445519-638994338879335058.jpg
Doc-P-1445519-638994338879335058.jpg photos 0
أشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى "أن حماس خرقت اتفاق وقف النار بإرسال مسلح لمناطقنا في غزة".
وأكد: قتلنا 5 من كبار قادة حماس ردا على خرقها الاتفاق، وعلى حماس إعادة جثث الرهائن الثلاثة الذين لا تزال تحتجزهم فورا".
أضاف "أنه يجب نزع السلاح كاملا من غزة". (الحدث)
