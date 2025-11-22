وزير الدفاع الإيطالي: خطة السلام الأميركية "قاسية على أوكرانيا"

Advertisement

اعتبر أن خطة السلام الأميركية المؤلفة من 28 بنداً لإنهاء الحرب في "قاسية تجاه أوكرانيا" وتتضمن شروطاً "لا يمكن قبولها أبداً"، لكنها في الوقت نفسه تمثل "نقطة بداية" لا بد من استثمارها لإطلاق مفاوضات جدية.وفي تصريح عبر منصة "إكس"، لفت كروسيتو إلى أن الأهم هو أن وكييف تبحثان الخطة لإنهاء الحرب، مشدداً على ضرورة استغلالها لإعادة فتح قنوات الحوار و"إسكات صوت مئات القنابل والصواريخ والطائرات المسيّرة" فوراً، مذكّراً بأن أكثر من ألف روسي وأوكراني قُتلوا خلال 24 ساعة.وتُلزم المسودة أوكرانيا بالتنازل عن أراضٍ إضافية لروسيا، وتقييد حجم جيشها، والتخلي رسمياً عن الانضمام إلى " "، وهي بنود أثارت قلق قادة أوروبيين إضافة إلى وكندا والاتحاد ، الذين حذّروا من أن هذه القيود "ستترك أوكرانيا عرضة لهجوم مستقبلي". (الاناضول)