Advertisement

عربي-دولي

وزير الدفاع الإيطالي: خطة السلام الأميركية "قاسية على أوكرانيا"

Lebanon 24
22-11-2025 | 12:02
A-
A+
Doc-P-1445533-638994353068461576.png
Doc-P-1445533-638994353068461576.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو أن خطة السلام الأميركية المؤلفة من 28 بنداً لإنهاء الحرب في أوكرانيا "قاسية تجاه أوكرانيا" وتتضمن شروطاً "لا يمكن قبولها أبداً"، لكنها في الوقت نفسه تمثل "نقطة بداية" لا بد من استثمارها لإطلاق مفاوضات جدية.
Advertisement

وفي تصريح عبر منصة "إكس"، لفت كروسيتو إلى أن الأهم هو أن موسكو وكييف تبحثان الخطة لإنهاء الحرب، مشدداً على ضرورة استغلالها لإعادة فتح قنوات الحوار و"إسكات صوت مئات القنابل والصواريخ والطائرات المسيّرة" فوراً، مذكّراً بأن أكثر من ألف روسي وأوكراني قُتلوا خلال 24 ساعة.

وتُلزم المسودة أوكرانيا بالتنازل عن أراضٍ إضافية لروسيا، وتقييد حجم جيشها، والتخلي رسمياً عن الانضمام إلى "الناتو"، وهي بنود أثارت قلق قادة أوروبيين إضافة إلى اليابان وكندا والاتحاد الأوروبي، الذين حذّروا من أن هذه القيود "ستترك أوكرانيا عرضة لهجوم مستقبلي". (الاناضول)
مواضيع ذات صلة
وكالة الصحافة الفرنسية: وزير الخارجية الأميركي يصل جنيف للمشاركة في المحادثات بشأن خطة السلام في أوكرانيا
lebanon 24
23/11/2025 11:45:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الأميركية توافق على تسليم صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا
lebanon 24
23/11/2025 11:45:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع عرض مع نائبة وزير الدفاع الإيطالي تعزيز التعاون العسكري
lebanon 24
23/11/2025 11:45:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي لأكسيوس: خطة السلام عادلة ونتوقع من أوكرانيا التعامل معها بجدية وسرعة
lebanon 24
23/11/2025 11:45:19 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

وزير الدفاع

أوكرانيا

الأوروبي

الإيطالي

كروسيتو

اليابان

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:24 | 2025-11-23
03:03 | 2025-11-23
02:23 | 2025-11-23
02:03 | 2025-11-23
01:16 | 2025-11-23
00:46 | 2025-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24