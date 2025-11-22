Advertisement

عربي-دولي

في هولندا.. إطلاق نار على مسيّرات مجهولة فوق قاعدة عسكرية

Lebanon 24
22-11-2025 | 12:16
A-
A+
Doc-P-1445541-638994358728107583.png
Doc-P-1445541-638994358728107583.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الهولندية أن الجيش فتح النار على طائرات مسيّرة مجهولة حلّقت، مساء الجمعة، فوق قاعدة فولكل الجوية شرق البلاد، بين السابعة والتاسعة ليلًا، في محاولة لإسقاطها.
Advertisement

وأوضحت الوزارة في بيان أن قوات سلاح الجو استخدمت أسلحة أرضية ضد المسيّرات، إلا أن الطائرات غادرت الأجواء المحيطة بالقاعدة من دون العثور على أي حطام لها.

ويأتي الحادث ضمن سلسلة من رصد مسيّرات مجهولة قرب مواقع عسكرية في هولندا وبلجيكا خلال الأسابيع الأخيرة، فيما يجري الجيش الهولندي والشرطة تحقيقًا مشتركًا لمعرفة الجهة التي تقف وراءها، في حين امتنعت الوزارة عن تقديم مزيد من التفاصيل "لأسباب أمنية"، مذكّرة بأن تحليق المسيّرات ممنوع قرب المطارات والمنشآت العسكرية. (اندبندنت)
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع البلجيكي: رصد مسيّرات فوق قاعدة عسكرية شمال شرقي البلاد للمرة الثانية خلال 24 ساعة
lebanon 24
23/11/2025 11:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الدنماركية: رصد مسيّرات فوق أكبر قاعدة عسكرية في الدنمارك
lebanon 24
23/11/2025 11:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الدنمارك ترصد طائرات مسيّرة جديدة فوق أكبر قاعدة عسكرية
lebanon 24
23/11/2025 11:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24
طائرات مسيّرة مجهولة تثير استنفارًا أمنيًا قرب قاعدة "إرلاند" النرويجية
lebanon 24
23/11/2025 11:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع الهولندية

قاعدة عسكرية

وزارة الدفاع

الهولندية

الهولندي

القاعدة

المطار

بلجيكا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:24 | 2025-11-23
03:03 | 2025-11-23
02:23 | 2025-11-23
02:03 | 2025-11-23
01:16 | 2025-11-23
00:46 | 2025-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24