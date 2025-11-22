في هولندا.. إطلاق نار على مسيّرات مجهولة فوق قاعدة عسكرية

Advertisement

وأوضحت الوزارة في بيان أن قوات سلاح الجو استخدمت أسلحة أرضية ضد المسيّرات، إلا أن الطائرات غادرت الأجواء المحيطة بالقاعدة من دون العثور على أي حطام لها.ويأتي الحادث ضمن سلسلة من رصد مسيّرات مجهولة قرب مواقع عسكرية في وبلجيكا خلال الأسابيع الأخيرة، فيما يجري الجيش والشرطة تحقيقًا مشتركًا لمعرفة الجهة التي تقف وراءها، في حين امتنعت الوزارة عن تقديم مزيد من التفاصيل "لأسباب أمنية"، مذكّرة بأن تحليق المسيّرات ممنوع قرب المطارات والمنشآت العسكرية. (اندبندنت)