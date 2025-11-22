نداء استغاثة من داخل إسرائيل.. وحالة طوارئ غير مسبوقة

Advertisement

حذّر عشرات الآلاف من المتخصصين في الصحة النفسية من أنّ البلاد تواجه "حالة طوارئ نفسية واجتماعية غير مسبوقة"، على وقع تداعيات أحداث 7 تشرين الاول والحرب المستمرة وما خلّفته من صدمات عميقة واضطراب ما بعد الصدمة لدى شرائح واسعة من السكان.وبحسب صحيفة " "، فإنّ صرخات المتضرّرين والمصابين باضطراب ما بعد الصدمة لم تعد وحدها في الواجهة، إذ انضمّ إليهم المهنيون أنفسهم، من أطباء نفسيين وعلماء نفس وأخصائيين اجتماعيين ومعالجي فنون، في نداء عاجل وجّهوه إلى رئيس الوزراء ، مطالبين الحكومة بالتحرّك الفوري لتقديم استجابة واسعة ومنظّمة للأزمة النفسية المتفاقمة.وفي رسالة وصفت بأنها غير مسبوقة في حدّتها، أكد المعالجون أنّ "الصحة النفسية في تمرّ بأزمة كارثية وغير مسبوقة"، لافتين إلى أنّ "الجرح الصادم النازف طويلة فرض أثماناً باهظة، والبيانات التي جُمعت لا تترك مجالاً للشك: الحاضر يفرض أيضاً ثمناً نفسياً قاسياً على المستوى الفردي والجماعي".وحذّرت النقابات المهنية من أنّ "الروح تعرّضت لضربة قاسية، وفي غياب استجابة مهنية واسعة النطاق، فإنّ التدهور النفسي مرجّح في القريب".ورغم أنّ وصناديق المرضى والهيئات الصحية المختلفة كثّفت جهودها خلال العامين الماضيين لمجاراة الطلب الهائل على خدمات الصحة النفسية، فإنّ الإهمال التاريخي المزمن في الطواقم والبُنى التحتية والميزانيات يجعل من الصعب، وفق المعالجين، سدّ الفجوات بالسرعة والحجم المطلوبين لمواجهة هذه " النفسية" التي ما زالت تتّسع. (روسيا اليوم)