"المنطقة الخضراء" في غزة… مجتمعات بديلة تحت السيطرة الإسرائيلية

تواصل المضيّ في خطتها لبناء مجتمعات بديلة للفلسطينيين داخل المناطق التي تسيطر عليها على الخط الفاصل مع غزة، حيث باشرت فرق هندسية أميركية وإسرائيلية العمل على تهيئة المواقع وإزالة الأنقاض، وفق ما نقلته " ".وتعتمد الخطة على إنشاء ما بات يُعرف باسم "المنطقة الخضراء" داخل جنوب القطاع، بحيث تضم مساكن ومدارس ومستشفيات للفلسطينيين الذين هجّرتهم الحرب، على أن تُعد هذه المناطق نموذجًا أوليًا لإعادة الإعمار لاحقًا. ويأمل الأميركيون أن تشجّع هذه الخطوة المدنيين على الابتعاد عن مناطق سيطرة .ووفق مسؤولين في مركز التنسيق المدني–العسكري جنوب إسرائيل، تُبنى أولى هذه المجتمعات في رفح، التي تخضع للسيطرة الكاملة منذ أيار الماضي. لكن المشروع يثير اعتراضًا عربيًا واسعًا، وسط مخاوف من أن يؤدي إلى تقسيم غزة أو إخضاعها لإدارة غير فلسطينية.وتبرز في مخاوف أكبر، إذ تخشى مصر—بحسب مسؤولين مصريين—أن تتحول هذه الخطة إلى مقدمة لدفع نحو سيناء إذا تبدّلت الظروف الميدانية.وتواجه الخطة أيضًا إشكالية أمنية، إذ تبحث وتل أبيب في كيفية منع تسلل عناصر حماس إلى هذه المجتمعات. وقد طُرح خيار الاعتماد على مجموعات مسلحة مناهضة لحماس لتأمين مناطق "المنطقة الخضراء"، وهي مجموعات بدأت بالفعل بإنشاء تجمعات سكنية صغيرة يعيش فيها من مئات إلى بضعة آلاف من المدنيين، وفق تقديرات إسرائيلية وعربية.وقال ياسر أبو شباب، أحد قادة هذه المجموعات، إنهم "منفتحون على التعاون مع أي جهة تسعى إلى تحقيق الاستقرار في غزة".وفي موازاة ذلك، واصلت إسرائيل تحصين الخط الأصفر عبر نشر قوات ودبابات وسواتر ترابية، وتمديد البنية التحتية للمياه والكهرباء استعدادًا لتطوير هذه المجتمعات على الجانب من الخط.