بالصور.. ضبط 90 ألف حبة كبتاغون في ريف دمشق

Lebanon 24
22-11-2025 | 14:45
 أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، ضبط 90 ألف حبة كبتاغون في ريف دمشق خلال عملية أمنية مشتركة.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها على منصة "إكس" أنّ فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق، بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي في منطقة التل، نفّذ عملية محكمة أسفرت عن توقيف تاجرَي مخدرات يُرمز لهما بـ"ع.ل" و"ج.ر"، وضُبط بحوزتهما 90 ألف حبة كبتاغون كانت معدّة للترويج في المنطقة.

وأشارت إلى أنّ الموقوفين أُحيلوا إلى الفرع لاستكمال التحقيقات القانونية، واتُّخذت بحقهم الإجراءات اللازمة تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء.
