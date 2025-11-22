بالصور.. ضبط 90 ألف حبة كبتاغون في ريف دمشق

Advertisement

أعلنت ، اليوم السبت، ضبط 90 ألف حبة كبتاغون في ريف خلال عملية أمنية مشتركة.وأوضحت الوزارة عبر حسابها على منصة "إكس" أنّ فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق، بالتعاون مع في منطقة التل، نفّذ عملية محكمة أسفرت عن توقيف تاجرَي مخدرات يُرمز لهما بـ"ع.ل" و"ج.ر"، وضُبط بحوزتهما 90 ألف حبة كبتاغون كانت معدّة للترويج في المنطقة.وأشارت إلى أنّ الموقوفين أُحيلوا إلى الفرع لاستكمال التحقيقات القانونية، واتُّخذت بحقهم الإجراءات اللازمة تمهيدًا لإحالتهم إلى .