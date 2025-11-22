مسؤولون إسرائيليون يحذرون من عمل عسكري في غزة

Advertisement

ترجّح التقديرات الأمنية ، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، صمود اتفاق وقف إطلاق النار في وعدم انهياره في المدى القريب، رغم التصعيد الميداني الأخير وسلسلة التي أعادت التوتر إلى الواجهة وأثارت تساؤلات حول مستقبل التهدئة.قناة "كان" الإسرائيلية نقلت أن المؤسسة الأمنية في تعتقد أن الاتفاق لا يزال قائماً، لكنها اتهمت حركة " " بعدم بذل جهود كافية لضبط الأوضاع في القطاع، في مقابل مطالبة الحركة للوسطاء بالتدخل الفوري لإلزام ببنود الاتفاق.