عربي-دولي

مسؤولون إسرائيليون يحذرون من عمل عسكري في غزة

Lebanon 24
22-11-2025 | 15:14
ترجّح التقديرات الأمنية الإسرائيلية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، صمود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وعدم انهياره في المدى القريب، رغم التصعيد الميداني الأخير وسلسلة الغارات التي أعادت التوتر إلى الواجهة وأثارت تساؤلات حول مستقبل التهدئة.
قناة "كان" الإسرائيلية نقلت أن المؤسسة الأمنية في تل أبيب تعتقد أن الاتفاق لا يزال قائماً، لكنها اتهمت حركة "حماس" بعدم بذل جهود كافية لضبط الأوضاع في القطاع، في مقابل مطالبة الحركة للوسطاء بالتدخل الفوري لإلزام إسرائيل ببنود الاتفاق.
 
وفي موازاة ذلك، نقلت القناة عن أعضاء في المجلس الوزاري المصغّر "الكابينت" قولهم إنه "لا مفر من عمل عسكري في قطاع غزة إذا واصلت حماس تعزيز قوتها". (ارن نيوز)
