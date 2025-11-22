اليمن.. هجوم هاون يستهدف موقعًا للقوات الجنوبية في شبوة

Advertisement

شنّت عناصر مسلّحة يُعتقد أنّها تابعة لـ"تنظيم " مساء السبت هجومًا بقذائف الهاون على أحد المواقع العسكرية التابعة للقوات الجنوبية المسلحة في محافظة ، جنوب شرقي اليمن.وبحسب معلومات أولية أفادت بها مصادر عسكرية لـ"إرم نيوز"، فقد تم إطلاق عدد من قذائف الهاون من مسافة بعيدة باتجاه موقع عسكري تتمركز فيه قوات صاعقة، يُعرف بـ"موقع القناعة" في مديرية الصعيد، شبوة.وأكّدت المصادر أنّ القوات الجنوبية ردّت على مصدر النيران بهجوم معاكس، ما أسهم في وقف القصف المعادي، مشيرةً إلى أنّ الاشتباكات أسفرت حتى الآن عن إصابة أحد أفراد القوات الجنوبية المسلحة.كما رفعت القوات الجنوبية من مستوى الجهوزية والاستنفار في المنطقة، ونفّذت انتشارًا واسعًا لتعقّب العناصر المهاجمة وملاحقتهم في محيط موقع الاستهداف.