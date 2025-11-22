Advertisement

عربي-دولي

"أطباء بلا حدود": هدنة غزة هشة والمساعدات دون الحد الأدنى

Lebanon 24
22-11-2025 | 15:28
حذّر منسّق الطوارئ في منظمة "أطباء بلا حدود" في غزة فرانتس لوف من أنّ حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع لا يزال "دون الحد المطلوب" رغم وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 تشرين الأول الماضي، مؤكداً أنّ استمرار هذا الواقع سيُعيد سكان غزة إلى مواجهة قاسية مع برد الشتاء ونقص الاحتياجات الأساسية.
وقال لوف إنّ وقف إطلاق النار لم يضع حدّاً لمعاناة المدنيين، مشيراً إلى استمرار سقوط ضحايا فلسطينيين نتيجة الخروقات الإسرائيلية، لافتاً إلى أنّ "الهدوء الحالي هش" وأن تدفّق المساعدات ما زال محدوداً رغم التحسّن النسبي في الأوضاع الميدانية.

وأشار إلى أن جزءاً كبيراً من الهجمات يأتي من المنطقة التي يطلق عليها الجيش الإسرائيلي مسمى "الخط الأصفر" في خان يونس جنوب القطاع، مضيفاً: "الناس لا يعرفون بدقة أين يقع هذا الخط. قبل يومين أُطلقت نيران من مروحية قرب مركزنا الصحي في المواصي، لا نعرف أين كانوا يستهدفون، ما نعرفه أنّ مثل هذه الحوادث تقع قرب ذلك الخط، بل وأحياناً خارجه"، في إشارة إلى استمرار المخاطر على الطواقم الطبية والمدنيين رغم الهدنة.
