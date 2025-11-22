Advertisement

عربي-دولي

الشرع من حماة: جرحها جرح كل السوريين

Lebanon 24
22-11-2025 | 15:31
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أنّ مدينة حماة تمثّل اليوم "نموذجاً للتعايش السلمي في سوريا"، معلناً عزمه على إطلاق ورشة شاملة لإعادة إعمار المدينة التي عانت عقوداً من القمع والدمار.
وخلال كلمة ألقاها في فعاليات حملة "فداء لحماة"، قال الشرع إنّ "تحدّي البناء يتطلّب وحدة السوريين وتضافر جميع الجهود في معركة البناء والازدهار"، مشدداً على أنّ جراح حماة "لم تكن تخصّ أبناءها وحدهم، بل كل السوريين، وهو جرح استمر لأكثر من 40 عاماً".
