عربي-دولي

آلاف الصرب في الشارع... طلاب يقودون موجة جديدة ضد فوتشيتش

Lebanon 24
22-11-2025 | 15:33
Doc-P-1445600-638994476683405834.png
Doc-P-1445600-638994476683405834.png photos 0
خرج آلاف المحتجّين المناهضين للحكومة في مسيرة سلمية في العاصمة الصربية بلغراد، اليوم السبت، يتقدّمهم طلاب جامعات، للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن انهيار سقف محطة قطارات في مدينة "نوفي ساد" والهجوم على تظاهرة طلابية قبل عام، في حادثتين أودتا بحياة 16 شخصاً وأشعلتا موجة غضب عارمة ضد السلطة.
الاحتجاجات، التي وُصفت بأنها امتداد للحراك الطلابي والأكاديمي الذي بدأ بعد كارثة الأول من تشرين الثاني 2024، تستهدف مباشرة الرئيس ألكسندر فوتشيتش وحزبه "التقدمي الصربي"، حيث يطالب المتظاهرون بفتح تحقيق شفاف في ملابسات الحادث، وتحديد المسؤوليات الجنائية عن الهجوم الذي تعرّض له طلاب من كلية الفنون المسرحية في بلغراد العام الماضي، بعدما أغلقوا الشارع احتجاجاً على ما جرى في "نوفي ساد".

المحتجّون رفعوا أيضاً شعار الانتخابات المبكرة أملاً في الإطاحة بفوتشيتش بعد 13 عاماً في الحكم. وقالت متظاهرة من بلغراد تبلغ 50 عاماً: "بقوا في السلطة لوقت طويل جداً.. ولن يتخلّى أحد عن هذا بسهولة"، في إشارة إلى تشبّث الحزب الحاكم بمواقع النفوذ.
 
وتأتي المسيرة الجديدة بعد صيف حافل بالتظاهرات واجهتها الشرطة مرات عدة بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، وسط اتهامات من منظمات حقوقية باستخدام "قوة مفرطة"، تقابلها رواية رسمية تتحدث عن "اعتداءات على مكاتب الحزب الحاكم وأنصاره". (ارم نيوز)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24