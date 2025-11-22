آلاف الصرب في الشارع... طلاب يقودون موجة جديدة ضد فوتشيتش

Advertisement

الاحتجاجات، التي وُصفت بأنها امتداد للحراك الطلابي والأكاديمي الذي بدأ بعد كارثة الأول من تشرين الثاني 2024، تستهدف مباشرة الرئيس وحزبه "التقدمي الصربي"، حيث يطالب المتظاهرون بفتح تحقيق شفاف في ملابسات الحادث، وتحديد المسؤوليات الجنائية عن الهجوم الذي تعرّض له طلاب من كلية الفنون المسرحية في بلغراد العام الماضي، بعدما أغلقوا الشارع احتجاجاً على ما جرى في "نوفي ساد".المحتجّون رفعوا أيضاً شعار الانتخابات المبكرة أملاً في الإطاحة بفوتشيتش بعد 13 عاماً في الحكم. وقالت متظاهرة من بلغراد تبلغ 50 عاماً: "بقوا في السلطة لوقت طويل جداً.. ولن يتخلّى أحد عن هذا بسهولة"، في إشارة إلى تشبّث الحزب الحاكم بمواقع النفوذ.