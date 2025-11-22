27
o
بيروت
25
o
طرابلس
29
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
20
o
بعلبك
-2
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ماكرون يغلق باب عودة روسيا إلى "G8"… ويطرح "صيغة فرنسية" لمجموعة السبع
Lebanon 24
22-11-2025
|
16:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
جدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفضه إعادة
روسيا
إلى صيغة "مجموعة الثماني"، مؤكداً أن الظروف السياسية والدبلوماسية لعودتها "غير متوفرة في الوقت الراهن"، وأن أي تغيير في تركيبة المجموعة يفترض إجماعاً كاملاً بين الدول الأعضاء.
Advertisement
وقال ماكرون، على هامش قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ، إن استئناف التعاون مع
موسكو
ضمن إطار "G8" ليس مطروحاً حالياً، مضيفاً أنه عندما تتولى
فرنسا
رئاسة مجموعة السبع في 2026، ستسعى إلى بناء "نسخة فرنسية" من المجموعة تقوم على توسيع التشاور والتنسيق مع دول من خارج النادي التقليدي، مثل البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، "لأن العالم اليوم يحتاج إلى صيَغ أوسع من الوحدة والتنسيق".
ويأتي موقف ماكرون في وقت تتداول فيه أوساط غربية ما تسرّب عن خطة السلام الأميركية للحرب في
أوكرانيا
، التي تتضمن – بحسب ما نشرته صحف أميركية – احتمال دعوة روسيا للعودة إلى صيغة "الثماني" ورفع
العقوبات
عنها تدريجياً "ملفاً بعد ملف".
وكان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
اعتبر في تصريحات سابقة أن استبعاد روسيا من "G8" كان "قراراً غبياً جداً"، رابطاً بين ذلك القرار وبين المسار الذي انتهى إلى اندلاع الحرب في أوكرانيا، في حين تتمسّك عواصم أوروبية، وبينها
باريس
، بأن أي تطبيع مع موسكو يجب أن يمر عبر تسوية للنزاع واحترام القانون الدولي. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: واشنطن قد تطرح صيغة "خذ أو اترك" إذا فشلت المفاوضات
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: واشنطن قد تطرح صيغة "خذ أو اترك" إذا فشلت المفاوضات
23/11/2025 11:47:36
23/11/2025 11:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تهاجم مجموعة السبع: "نفاق أخلاقي وتزوير للواقع"
Lebanon 24
إيران تهاجم مجموعة السبع: "نفاق أخلاقي وتزوير للواقع"
23/11/2025 11:47:36
23/11/2025 11:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
قلق فرنسي من التصعيد الإسرائيلي وخطاب "حزب الله" ومستشارة ماكرون في لبنان ليومين
Lebanon 24
قلق فرنسي من التصعيد الإسرائيلي وخطاب "حزب الله" ومستشارة ماكرون في لبنان ليومين
23/11/2025 11:47:36
23/11/2025 11:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"إكس" تغلق حساب "الأسطول العالمي للصمود"
Lebanon 24
"إكس" تغلق حساب "الأسطول العالمي للصمود"
23/11/2025 11:47:36
23/11/2025 11:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
دونالد ترامب
روسيا اليوم
دبلوماسي
العقوبات
أوكرانيا
دونالد
أوروبي
ترامب
تابع
قد يعجبك أيضاً
بمسيّرات أوكرانية.. هجوم على محطة رئيسية للتدفئة والكهرباء في موسكو
Lebanon 24
بمسيّرات أوكرانية.. هجوم على محطة رئيسية للتدفئة والكهرباء في موسكو
04:24 | 2025-11-23
23/11/2025 04:24:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فراغ في أجواء فنزويلا وسط مخاوف من عمليات أميركية محتملة
Lebanon 24
فراغ في أجواء فنزويلا وسط مخاوف من عمليات أميركية محتملة
03:03 | 2025-11-23
23/11/2025 03:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لمواجهة تغير المناخ.. قادة 196 دولة يجتمعون في تركيا
Lebanon 24
لمواجهة تغير المناخ.. قادة 196 دولة يجتمعون في تركيا
02:23 | 2025-11-23
23/11/2025 02:23:21
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من رئيس إيران إلى عون.. ماذا قال فيها؟
Lebanon 24
رسالة من رئيس إيران إلى عون.. ماذا قال فيها؟
02:03 | 2025-11-23
23/11/2025 02:03:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خطة متعددة الجنسيات في غزة.. تفاصيل القوة العسكرية الأولى من نوعها
Lebanon 24
خطة متعددة الجنسيات في غزة.. تفاصيل القوة العسكرية الأولى من نوعها
01:16 | 2025-11-23
23/11/2025 01:16:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل اتخذت قرارها بشأن لبنان.. إقرأوا ما أعلنته "يديعوت أحرونوت"
Lebanon 24
إسرائيل اتخذت قرارها بشأن لبنان.. إقرأوا ما أعلنته "يديعوت أحرونوت"
16:16 | 2025-11-22
22/11/2025 04:16:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات انفجارت قوية تُسمع في بيروت.. وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
أصوات انفجارت قوية تُسمع في بيروت.. وهذا ما تبيّن
11:10 | 2025-11-22
22/11/2025 11:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ التوتر العلني بين عون وجعجع؟
Lebanon 24
هل بدأ التوتر العلني بين عون وجعجع؟
10:00 | 2025-11-22
22/11/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لطفل لبناني ينتشر بكثافة.. "رقص بعفوية" بـ"البزة العسكرية"
Lebanon 24
فيديو لطفل لبناني ينتشر بكثافة.. "رقص بعفوية" بـ"البزة العسكرية"
12:07 | 2025-11-22
22/11/2025 12:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"وحدة خطيرة" تلاحق قادة "حزب الله".. تفاصيل مثيرة في تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
"وحدة خطيرة" تلاحق قادة "حزب الله".. تفاصيل مثيرة في تقرير إسرائيليّ
14:46 | 2025-11-22
22/11/2025 02:46:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:24 | 2025-11-23
بمسيّرات أوكرانية.. هجوم على محطة رئيسية للتدفئة والكهرباء في موسكو
03:03 | 2025-11-23
فراغ في أجواء فنزويلا وسط مخاوف من عمليات أميركية محتملة
02:23 | 2025-11-23
لمواجهة تغير المناخ.. قادة 196 دولة يجتمعون في تركيا
02:03 | 2025-11-23
رسالة من رئيس إيران إلى عون.. ماذا قال فيها؟
01:16 | 2025-11-23
خطة متعددة الجنسيات في غزة.. تفاصيل القوة العسكرية الأولى من نوعها
00:46 | 2025-11-23
تدافع وفوضى بين السكان.. "مغارة مليئة بالذهب" تُثير الجدل في سوريا (فيديو وصور)
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
23/11/2025 11:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
23/11/2025 11:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
23/11/2025 11:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24