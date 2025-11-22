Advertisement

عربي-دولي

ماكرون يغلق باب عودة روسيا إلى "G8"… ويطرح "صيغة فرنسية" لمجموعة السبع

Lebanon 24
22-11-2025 | 16:05
A-
A+
Doc-P-1445606-638994496132438007.jpg
Doc-P-1445606-638994496132438007.jpg photos 0
جدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفضه إعادة روسيا إلى صيغة "مجموعة الثماني"، مؤكداً أن الظروف السياسية والدبلوماسية لعودتها "غير متوفرة في الوقت الراهن"، وأن أي تغيير في تركيبة المجموعة يفترض إجماعاً كاملاً بين الدول الأعضاء.
وقال ماكرون، على هامش قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ، إن استئناف التعاون مع موسكو ضمن إطار "G8" ليس مطروحاً حالياً، مضيفاً أنه عندما تتولى فرنسا رئاسة مجموعة السبع في 2026، ستسعى إلى بناء "نسخة فرنسية" من المجموعة تقوم على توسيع التشاور والتنسيق مع دول من خارج النادي التقليدي، مثل البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، "لأن العالم اليوم يحتاج إلى صيَغ أوسع من الوحدة والتنسيق".

ويأتي موقف ماكرون في وقت تتداول فيه أوساط غربية ما تسرّب عن خطة السلام الأميركية للحرب في أوكرانيا، التي تتضمن – بحسب ما نشرته صحف أميركية – احتمال دعوة روسيا للعودة إلى صيغة "الثماني" ورفع العقوبات عنها تدريجياً "ملفاً بعد ملف".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتبر في تصريحات سابقة أن استبعاد روسيا من "G8" كان "قراراً غبياً جداً"، رابطاً بين ذلك القرار وبين المسار الذي انتهى إلى اندلاع الحرب في أوكرانيا، في حين تتمسّك عواصم أوروبية، وبينها باريس، بأن أي تطبيع مع موسكو يجب أن يمر عبر تسوية للنزاع واحترام القانون الدولي. (روسيا اليوم)
