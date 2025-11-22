ماكرون يغلق باب عودة روسيا إلى "G8"… ويطرح "صيغة فرنسية" لمجموعة السبع

Advertisement

وقال ماكرون، على هامش قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ، إن استئناف التعاون مع ضمن إطار "G8" ليس مطروحاً حالياً، مضيفاً أنه عندما تتولى رئاسة مجموعة السبع في 2026، ستسعى إلى بناء "نسخة فرنسية" من المجموعة تقوم على توسيع التشاور والتنسيق مع دول من خارج النادي التقليدي، مثل البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، "لأن العالم اليوم يحتاج إلى صيَغ أوسع من الوحدة والتنسيق".ويأتي موقف ماكرون في وقت تتداول فيه أوساط غربية ما تسرّب عن خطة السلام الأميركية للحرب في ، التي تتضمن – بحسب ما نشرته صحف أميركية – احتمال دعوة روسيا للعودة إلى صيغة "الثماني" ورفع عنها تدريجياً "ملفاً بعد ملف".وكان الرئيس الأميركي اعتبر في تصريحات سابقة أن استبعاد روسيا من "G8" كان "قراراً غبياً جداً"، رابطاً بين ذلك القرار وبين المسار الذي انتهى إلى اندلاع الحرب في أوكرانيا، في حين تتمسّك عواصم أوروبية، وبينها ، بأن أي تطبيع مع موسكو يجب أن يمر عبر تسوية للنزاع واحترام القانون الدولي. (روسيا اليوم)