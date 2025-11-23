27
إقتصاد
لمواجهة تغير المناخ.. قادة 196 دولة يجتمعون في تركيا
Lebanon 24
23-11-2025
|
02:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن وزير البيئة والعمران وتغير المناخ
التركي
، مراد كوروم، فوز
تركيا
بحق استضافة ورئاسة مؤتمر
الأمم المتحدة
للمناخ COP31 العام المقبل، بعد مفاوضات مكثفة في البرازيل.
وأكد كوروم أن تركيا ستستضيف قادة 196 دولة في هذا الحدث العالمي، مشيراً إلى
التزام
بلاده بتنظيم مؤتمر عادل وشامل يربط بين
الشمال
والجنوب ويركز على المناطق الأكثر تأثراً بتغير المناخ.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لجهود دبلوماسية مكثفة، مؤكداً استمرار تركيا في مكافحة تغير المناخ عبر رؤية 2053 للحياد الكربوني ومبادرة "صفر نفايات". وأضاف أن تركيا ستظل منارة للأمل والثقة في مواجهة التحديات المناخية العالمية، متمنياً أن يعود القرار بالنفع على جميع الأطراف. (روسيا اليوم)
