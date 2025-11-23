Advertisement

إقتصاد

لمواجهة تغير المناخ.. قادة 196 دولة يجتمعون في تركيا

Lebanon 24
23-11-2025 | 02:23
A-
A+
Doc-P-1445673-638994868366587600.jpg
Doc-P-1445673-638994868366587600.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن وزير البيئة والعمران وتغير المناخ التركي، مراد كوروم، فوز تركيا بحق استضافة ورئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31 العام المقبل، بعد مفاوضات مكثفة في البرازيل.
Advertisement

وأكد كوروم أن تركيا ستستضيف قادة 196 دولة في هذا الحدث العالمي، مشيراً إلى التزام بلاده بتنظيم مؤتمر عادل وشامل يربط بين الشمال والجنوب ويركز على المناطق الأكثر تأثراً بتغير المناخ.

وأشار الوزير إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لجهود دبلوماسية مكثفة، مؤكداً استمرار تركيا في مكافحة تغير المناخ عبر رؤية 2053 للحياد الكربوني ومبادرة "صفر نفايات". وأضاف أن تركيا ستظل منارة للأمل والثقة في مواجهة التحديات المناخية العالمية، متمنياً أن يعود القرار بالنفع على جميع الأطراف. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
نتيجة تغيّر المناخ.. مدن روسية مهددة بالغرق
lebanon 24
23/11/2025 11:48:41 Lebanon 24 Lebanon 24
6 مليارات دولار من صندوق المناخ الأخضر لمواجهة أزمة المياه في الأردن
lebanon 24
23/11/2025 11:48:41 Lebanon 24 Lebanon 24
لمواجهة العنف المتصاعد.. الرئيس النيجيري يغيّر قيادة الجيش
lebanon 24
23/11/2025 11:48:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ويتكوف: نشكر قادة تركيا وقطر ومصر على ما بذلوه من جهد للوصول إلى هذه اللحظة
lebanon 24
23/11/2025 11:48:41 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الأمم المتحدة

روسيا اليوم

دبلوماسي

العمران

التزام

التركي

الشمال

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:24 | 2025-11-23
03:03 | 2025-11-23
02:03 | 2025-11-23
01:16 | 2025-11-23
00:46 | 2025-11-23
00:23 | 2025-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24