تحذيرات من إستهداف خامنئي... هذا ما قِيلَ في إيران اليوم

حذر وزير الاستخبارات من محاولات أميركية وإسرائيلية لاستهداف المرشد الأعلى الإيراني أو إثارة الاضطرابات في الداخل الإيراني، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.وقال إسماعيل ، وفق ما نقلت عنه وكالة إيسنا، إن المرشد الأعلى هو "الركيزة" و"لهذا يسعى الأعداء لاستهدافه والقيام بأعمال تهدد محور الوحدة هذا".ولم يتضح ما إن كان الوزير يشير إلى حادث أو مخطط محدد، لكن المسؤولين الإيرانيين كثيرا ما يتحدثون عن مؤامرات أجنبية تنسب غالبا الى وإسرائيل.وهدد مسؤولون أميركيون وإسرائيلون مرارا باغتيال خامنئي.وقال نتانياهو في مقابلة مع شبكة "ايه سي نيوز" أثناء الحرب إن قتل المرشد "لن يؤجج النزاع، بل سينهيه".كذلك، قال الرئيس الأميركي إن قتل خامنئي "هدف سهل"، لكن "لن تقتله، في الوقت الحالي على الأقل". (سكاي نيوز عربية)