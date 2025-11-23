Advertisement

عربي-دولي

تحذيرات من إستهداف خامنئي... هذا ما قِيلَ في إيران اليوم

Lebanon 24
23-11-2025 | 07:15
حذر وزير الاستخبارات الإيراني من محاولات أميركية وإسرائيلية لاستهداف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أو إثارة الاضطرابات في الداخل الإيراني، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.
وقال إسماعيل الخطيب، وفق ما نقلت عنه وكالة إيسنا، إن المرشد الأعلى هو "الركيزة" و"لهذا يسعى الأعداء لاستهدافه والقيام بأعمال تهدد محور الوحدة هذا".

ولم يتضح ما إن كان الوزير يشير إلى حادث أو مخطط محدد، لكن المسؤولين الإيرانيين كثيرا ما يتحدثون عن مؤامرات أجنبية تنسب غالبا الى الولايات المتحدة وإسرائيل.

وهدد مسؤولون أميركيون وإسرائيلون مرارا باغتيال خامنئي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في مقابلة مع شبكة "ايه سي نيوز" أثناء الحرب إن قتل المرشد "لن يؤجج النزاع، بل سينهيه".

كذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن قتل خامنئي "هدف سهل"، لكن واشنطن "لن تقتله، في الوقت الحالي على الأقل". (سكاي نيوز عربية) 
