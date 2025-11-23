الاتحاد الأوروبي: نرفض تغيير حدود أوكرانيا

أعلنت رئيسة لاين أن يعارض أي تغيير في حدود ولا يدعم أي قيود من شأنها إضعاف القوات .

Advertisement

ووفقًا لبيان فون دير لاين: "لقد اتفقنا على العناصر الأساسية اللازمة لتحقيق سلام عادل ودائم والحفاظ على سيادة أوكرانيا... أولا، لا يمكن تغيير الحدود بالقوة. ثانيًا، بصفتها دولة ذات سيادة، لا يمكن فرض قيود على قواتها المسلحة".



وأكدت فون دير لاين أن أي اتفاق للسلام يجب أن يعكس بشكل كامل الدور المحوري للاتحاد في ضمان أمن أوكرانيا.



وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل مع والدول الأعضاء والولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية سلمية. (روسيا اليوم)