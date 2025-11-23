Advertisement

الاتحاد الأوروبي: نرفض تغيير حدود أوكرانيا

Lebanon 24
23-11-2025 | 10:40
Doc-P-1445849-638995159550459393.jpg
Doc-P-1445849-638995159550459393.jpg photos 0
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يعارض أي تغيير في حدود أوكرانيا ولا يدعم أي قيود من شأنها إضعاف القوات الأوكرانية.
ووفقًا لبيان فون دير لاين: "لقد اتفقنا على العناصر الأساسية اللازمة لتحقيق سلام عادل ودائم والحفاظ على سيادة أوكرانيا... أولا، لا يمكن تغيير الحدود بالقوة. ثانيًا، بصفتها دولة ذات سيادة، لا يمكن فرض قيود على قواتها المسلحة".

وأكدت فون دير لاين أن أي اتفاق للسلام يجب أن يعكس بشكل كامل الدور المحوري للاتحاد الأوروبي في ضمان أمن أوكرانيا.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل مع كييف والدول الأعضاء والولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية سلمية. (روسيا اليوم) 
